Épopia où l’aventure littéraire sur-mesure pour enfant valide et handicapé

Personnalisés et pédagogiques, les supports Épopia stimulent et libèrent l’imagination de l’enfant à travers la lecture et l’écriture. Basé sur l’intellect et le rêve, ce concept ludique se destine tout aussi bien aux jeunes valides et handicapés.



(Re)donner à l’enfant le goût de la lecture et de l’écriture à travers le jeu. Et accessoirement sortir de l’ère du tout numérique. Voilà le pari de la maison d’édition Épopia, anciennement appelée Rêve aux Lettres.

Pour cela, elle a développé un concept d’aventures épistolaires interactives et personnalisées. Son but ? Placer un jeune lecteur âgé de cinq à douze ans, au centre de sa propre histoire en lui permettant d’influer sur son déroulement. L’aventure est donc accessible à tous, à vivre seul(e) ou à partager.

Devenir roi d’un royaume médiéval ou explorateur

Tout commence par la découverte dans la boîte aux lettres familiale d’un courrier adressé directement à l’enfant. À travers des lettres et une carte, les habitants d’un lointain pays sollicitent son aide. Plusieurs personnages lui posent des questions en rapport avec une série d’événements.

Quelles décisions prendre ? Comment résoudre telle énigme ? Le jeune lecteur doit alors faire part de ses réponses par écrit, ce qui contribue au sentiment de se retrouver investi d’un rôle central dans un univers imaginaire. D’être, par exemple, le roi ou la reine d’un royaume médiéval, un explorateur ou le directeur d’une réserve animalière. Une foule de détails stimule l’imaginaire et associe davantage le participant à l’aventure.

Ainsi, courrier après courrier, la correspondance va se transformer en une expérience palpitante. Le travail de lecture a du sens pour l’enfant et l’effort de rédaction s’efface devant le plaisir.

Décider de la suite de l’histoire

Cette expérience originale repose aussi sur le fait que la suite de l’aventure va dépendre uniquement des réponses envoyées. En effet, chaque écrit de l’enfant a une incidence sur le déroulement et le sort de l’histoire. Pour cela, l’équipe d’Épopia lit chaque lettre envoyée afin d’adapter la suite de l’aventure aux choix réalisés et au niveau (âge) du lecteur.

Ainsi, le fil de l’histoire suit ses goûts et ses envies, offre un confort de lecture optimal et avance au propre rythme de l’enfant. Même si l’aide d’un adulte est nécessaire, les enfants handicapés peuvent activement participer puisque les décisions qu’ils prennent sont primordiales au déroulé des épisodes.

Le concept d’Épopia regroupe des écrivains, informaticiens, illustrateurs, graphistes, et enseignants. Il a d’ailleurs été récompensé pour son originalité par la Médaille d’Or du Concours Lépine 2016. Vendus par abonnements, les supports d’Epopia sont proposés dès 14,99 € en offre découverte. O. Clot-Faybesse