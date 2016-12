PUBLI – Handi-Move : le soulève-personne mural, une solution compacte et facile à installer

Le soulève-personne mural de Handi-Move est un système de levage très facile à installer, qui peut être utilisé avec un lit, une toilette, une baignoire, une douche,… Transportable, il se fixe contre un mur ou sur une colonne. Résultat : un même soulève-personne mural peut être utilisé dans différentes pièces.

Chez Handi-Move nous attachons beaucoup d’importance à offrir à tout moment un service impeccable. Notre philosophie d’entreprise est fondée sur l’accessibilité et la transparence. Quels que soient votre question ou problème, chez Handi-Move nous travaillons toujours de la même façon :

Accueil chaleureux, conseils judicieux, suivi rigoureux des commandes et services après-ventes professionnels font partie de notre image de marque.

« Un SAV noté 10/10. »

« Non seulement je conseillerais Handi-Move à d’autres personnes, mais en plus je le recommanderais pour la qualité du matériel, le professionnalisme et la prévenance des commerciaux et l’efficacité du SAV. Si je devais noter ce service après-vente, je lui donnerai 10/10. L’utilisation que nous faisons de notre lève-personne sort du cadre normal d’utilisation tel qu’on peut le voir dans les établissements pour personnes en situation de handicap. Nous, nous l’utilisons dans un cadre ludique et même des personnes valides l’utilisent pour entrer dans notre piscine. » Daniel Pruvost – Bazancourt (Marne)



« Mon auxiliaire de vie préconise le système mural à d’autres personnes. »

« Je conseille à d’autres personnes handicapées Handi-move et depuis, mon auxiliaire de vie qui intervient à domicile, préconise le système mural à d’autres personnes chez lesquelles elle travaille.” M. Christian Lhonore – Le Havre (Seine-Maritime)

