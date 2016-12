Faire-face.fr souhaite de belles fêtes à tous ses lecteurs en ligne

Noël approche. La nouvelle année aussi. Le site faire-face.fr, dédié à l’actu du handicap, vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie d’être toujours plus nombreux à le lire.

En septembre 2014, le site faire-face.fr se lançait sur la Toile. Plus de deux ans après, vous êtes quelque 70 000 visiteurs uniques par mois à nous suivre. Notre ligne éditoriale, axée sur le décryptage de l’information à travers le prisme du handicap, vous intéresse. Notre volonté de créer une communauté Faire Face se réalise. Vos commentaires, vos échanges entre lecteurs en ligne le montrent chaque jour un peu plus.

Traiter l’actualité en éclairant les faits bruts

Pour tous les journalistes de la rédaction, traiter l’actualité signifie non pas seulement donner des faits bruts mais aussi les éclairer de décisions passées, de données chiffrées, de promesses bien souvent non tenues par ceux qui les ont professées. C’est creuser des sujets vous concernant pour répondre au mieux à toutes les questions que vous vous posez et que vous nous posez. C’est aussi donner la parole à celles et ceux qui vivent le handicap au quotidien, à celles et ceux qui agissent pour leur permettre de mieux vivre avec.

Complémentaire du bimestriel Faire Face, ce site vous permet de connaître le sommaire du numéro en cours, de le télécharger en version payante si vous n’êtes pas abonné(e) ou gratuite si vous l’êtes. Ce site, ce sont également ses petites annonces, ses archives, ses guides, sa newsletter hebdomadaire, ses réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

Ce site, c’est le vôtre et c’est grâce à vous qu’il va poursuivre sa mission : celle d’informer. Alors continuez à nous suivre comme vous l’avez fait, de plus en plus nombreux, toute cette année 2016. Nous vous retrouverons en 2017 avec, en ligne, le dernier numéro du bimestriel Faire Face et son dossier consacré à la vie sociale.

D’ici là, toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et, bien sûr, une bonne année 2017. Plaçons-là sous le signe du mouvement, de l’engagement, du partage et de la solidarité ! Valérie Di Chiappari, rédactrice en chef