Ce qu’il reste pour vivre aux allocataires de l’AAH

Plus de la moitié des ressources des allocataires de l’AAH servent à financer des dépenses contraintes : loyer, assurances, alimentation, etc. Il leur reste donc, en moyenne, 570 € par mois pour se déplacer, s’équiper, se cultiver ou se soigner.

19 € par jour. Voilà la somme quotidienne dont disposent, en moyenne, les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH), pour vivre, une fois déduits leurs loyer, factures d’eau et d’électricité, etc. ainsi que leurs achats alimentaires.

Une récente étude de la Drees, le service statistique des ministères sociaux, s’est en effet attachée à calculer ce qui reste aux allocataires de revenus minima garantis sur le montant de leur niveau de vie médian.

La moitié des allocataires de l’AAH vit avec moins de 1 210 €/mois

Les auteurs de l’étude ont d’abord déterminé le revenu disponible par ménage, c’est-à-dire la totalité des sommes perçues par la personne seule ou les conjoints (salaires, prestations sociales dont aide au logement…), déduction faite des impôts directs.

Ils ont ensuite rapporté ce revenu disponible à la taille du ménage, mesurée en unités de consommation (UC) : 1 UC pour le premier adulte, 0,5 pour les suivants en raison des économies d’échelle réalisées (un seul logement, etc.), 0,3 pour chaque enfant de moins de 14 ans.Pour un couple sans enfant, le niveau de vie de chaque personne correspondra donc au revenu disponible du ménage divisé par 1,5.

Pour les allocataires de l’AAH, le niveau de vie médian s’élève à 1 210 € par mois. Autrement dit, la moitié vit avec plus, l’autre moitié avec moins.

Plus d’un tiers du revenu dans le loyer, les assurances et autres dépenses pré-engagées

Mais ils ne peuvent pas utiliser librement cette somme. Certaines dépenses sont dites pré-engagées puisqu’elles devront impérativement être honorées. C’est le cas des loyer, électricité, remboursements de crédits (voiture, etc.), assurances, abonnements aux services de télécommunications, frais scolaires et universitaires…

Pour les allocataires de l’AAH, ces dépenses contraintes représentent quelque 450 €/mois, soit 36 % de leur niveau de vie médian.

Un total de 640 € de dépenses contraintes

À cela s’ajoutent d’autres dépenses “obligatoires”. L’alimentation, notamment, coûte, en moyenne, un peu moins de 200 € par mois. Au final, les dépenses pré-engagées et les “courses” mobilisent 640 €. Il reste donc 570 € par mois aux allocataires de l’AAH ayant un niveau de vie de 1 210 €.

Ces postes de dépense ne sont guère compressibles : difficile de faire des économies sur sa facture d’électricité, ses courses au supermarché ou sa complémentaire santé. Plus le niveau de vie des allocataires de l’AAH est faible (25 % disposent de moins de 960 € par mois), moins le reste à vivre est donc élevé (320 €, par exemple, pour ces 25 % les plus précaires). Pourtant, les besoins restent importants : il faut aussi se déplacer, se soigner, s’équiper, se cultiver, etc.

20% des allocataires bénéficient de l’aide de leur entourage pour manger

Pas étonnant, dans ces conditions, que certains avouent des difficultés de paiement : 10% ne parviennent pas à honorer intégralement les dépenses de logement. La proportion est la même pour les cotisations d’assurances complémentaires santé.

De plus, près d’un bénéficiaire sur cinq reçoit des dons alimentaires de son entourage. Et 1% compte sur l’aide d’organismes caritatifs assurant la distribution de repas. Franck Seuret