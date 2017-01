La belle histoire de Jé et ses potes unis pour davantage d’accessibilité

Et si cette année la bonne résolution était de se montrer davantage solidaire ? En prenant exemple sur les amis de Jérémy Palluel. Ce jeune agriculteur, installé à Guillestre, dans les Alpes de Haute-Provence, est paralysé depuis un grave accident de voiture en 2015. Il avait alors 22 ans. Pour l’aider à reprendre son activité et s’occuper à nouveau de près de 200 animaux comme il le désirait ardemment, ses amis et proches ont créé une association : les Potes à d’Jé.

Le financement participatif pour continuer à exercer son métier

Via une plateforme de financement participatif, ils ont récolté plus de 12 000 euros… destinés à financer sa mobilité sur son exploitation.Les associations de Guillestre se sont aussi mobilisées pour soutenir “l’enfant du pays” ainsi que des internautes sur une page Facebook.

Un fauteuil roulant électrique à chenilles spéciales pour rouler sur la terre et dans les champs par tout temps va être bientôt acheté ; des améliorations technologiques ont été effectuées sur son 4×4 et le tracteur de la ferme pour les rendre accessibles. Jérémy peut revivre son métier malgré son handicap. Reste à aménager les abords de la ferme. Un nouvel appel à financement est lancé… Si votre résolution pour 2017 est davantage de générosité, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Signalé par Élise Jeanne



À lire sur laprovence.com