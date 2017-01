Transport Pam 75 : premiers véhicules électriques accessibles aux parisiens à mobilité réduite

Le service de mobilité pour tous Pam 75, transport en région Île-de-France et Ville de Paris, vient d’acquérir ses premiers véhicules PMR de nouvelle génération. Des berlines 100 % électriques, accessibles et connectées pour plus de ponctualité.

Acteur d’importance dans le cadre du transport des personnes en situation de handicap dans Paris et sa couronne, le service de mobilité pour tous Pam 75 innove. Il vient d’acquérir quatre nouveaux véhicules à la fois électriques et entièrement accessibles. Tous d’un même modèle. Après sélection de constructeurs et de carrossiers, le choix du réseau Pam 75 s’est porté sur le Nissan eNV200.Ces quatre Nissan s’ajoutent à un premier mis en circulation en juin 2016.

Présentées le 3 janvier, ces berlines électriques ne sont qu’un premier contingent. Exploitée par le Groupe Keoli, la flotte Pam 75 devrait, en effet, se renforcer dans l’année, puisque 70 autres modèles respectueux de l’environnement sont attendus.

Une automobile pour PMR unique sur le marché français

Grâce à l’intervention du carrossier Morice, spécialisé dans le système d’abaissement pneumatique, les véhicules ont été équipés afin d’accueillir, outre bien sûr le conducteur, un voyageur en fauteuil roulant ainsi que quatre voyageurs valides.

De plus, ces automobiles sont pourvues d’un système d’aide à l’exploitation. Sa fonction ? Contribuer à une ponctualité accrue du service. Ainsi, le client sera informé en temps réel, de l’approche de son véhicule ou d’une perturbation. Pour garantir l’accessibilité de ces informations à tous, le choix sera donné entre plusieurs supports : courriel, SMS, message vocal sur mobile ou fixe.

C’est également en 2017 qu’une application mobile PAM 75 devrait voir le jour. Elle permettra à un client de suivre en temps réel l’avancée de son véhicule et une fois à bord, de visualiser sur l’écran de son smartphone, l’itinéraire emprunté ainsi que les différents points d’arrêt. O. Clot-Faybesse VDC