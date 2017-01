L’amour au prix de l’AAH

Les histoires d’amour finissent mal en général, comme le chantaient les Rita Mitsouko. Celle d’Andy, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH), en particulier. Après avoir emménagé avec Paul, cette jeune femme a perdu le bénéfice de l’AAH. Elle s’est retrouvée dépendante financièrement de lui et leur romance n’y a pas résisté.

Animation vidéo de 5 minutes

Kevin Polisano raconte l’histoire imaginaire d’Andy et Paul dans une animation vidéo de cinq minutes. Mais toute ressemblance avec des personnes ayant vraiment existé n’est pas fortuite. Ce doctorant veut en effet dénoncer la prise en compte des ressources du conjoint pour déterminer le montant de l’AAH. Toutes les données chiffrées qu’il utilise sont donc bien réelles. Si comme Paul, votre amoureux(se) gagne plus de 2 200 € net par mois, vous n’avez plus le droit à l’AAH.

Appel à contribution

Le mode de calcul de cette allocation est donc « hostile à la vie de couple ». Kevin Polisanon l’avait déjà démontré sur son blog. ll le clame désormais sur la chaîne Youtube et la page Facebook qu’il vient de créer : l’AAH investigation. Il y présentera « une collection d’enquêtes » sur des questions relatives à l’AAH.

Le prix de l’amour, sa première vidéo, a déjà été visionnée plus de 90 000 fois. Comme il ne souhaite pas lier leur diffusion à de la publicité, il a lancé un appel à contribution sur tipeee.com. L’argent récolté lui permettra d’investir dans le matériel nécessaire. Signalé par Franck Seuret

À voir sur L’AAH investigation