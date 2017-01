URGENT Dossier assurance : Appel à témoignages pour le bimestriel Faire Face

Dans le cadre de son prochain dossier consacré à l’assurance des personnes en situation de handicap et de leurs proches, le bimestriel Faire Face recherche des témoignages et c’est urgent ! Alors n’hésitez pas à contacter les journalistes en charge de ce dossier et à témoigner !

• Vous avez rencontré des difficultés à vous assurer (habitation, automobile, santé) du fait de votre handicap ou vous avez dû payer le prix fort pour le faire ?

• Vous avez eu le plus grand mal à obtenir l’assistance et la réparation de vos aides techniques tombées en panne (fauteuil électrique, monte-escaliers, rail de transfert, etc.) malgré leur garantie ?

Quand l’assurance dépendance et l’assurance prévoyance sont nécessaires…ou pas

• Déjà en situation de handicap, vous avez contracté une “garantie accident de la vie” et/ou une “assurance prévoyance” ?

• Aidant d’un proche en situation de handicap, vous avez décidé de souscrire une assurance dépendance ?

Racontez-nous votre expérience en adressant un mail à notre journaliste, Aurélia Sevestre : aureliasevestre@yahoo.fr

Quand l’assurance emprunteur coince

• Si vous avez eu du mal à souscrire une assurance emprunteur, lorsque vous avez contracté un crédit ? Ou si vous avez dû vous résigner à payer une surprime importante ?

Merci de prendre contact avec Franck Seuret : franck.seuret@gmail.com