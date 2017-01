PUBLI – Nouveau auto : louez votre dispositif de transfert véhicule le temps nécessaire avec Pimas !

La location se démocratise dans de nombreux domaines. Elle offre en effet beaucoup d’avantages : pas d’investissement lourd, pas de dossier de prise en charge interminable, pas de matériel sur les bras une fois son utilisation devenue inutile. Le secteur du handicap n’échappe pas à cette règle et dans le domaine de l’automobile Pimas innove.

Pour un budget raisonnable, un aménagement performant vous est proposé suivant vos besoins. Après essai et validation, le produit choisi est à votre disposition pour une durée de 24 mois. Il peut être démonté à tout moment, pour des raisons qui vous appartiennent, mettant fin au contrat.

C’est un dispositif souple et réactif qui offre une réponse rapide à votre besoin, même le plus soudain, et vous permet de rendre le matériel dans des conditions souples.

Plusieurs matériels à votre disposition



Turny



C’est un siège qui pivote, sort et se rapproche du sol pour faciliter son accès.

Placé à l’extérieur du véhicule, le système est prêt à prendre en charge un passager. Idéal pour une personne utilisant la position debout pour s’assoir. Carony disponible en option.

Carony



Le siège passager est pivotant et à l’aide d’une embase roulante couplée au siège du véhicule, l’ensemble devient un vrai fauteuil roulant.

Le passager peut être transféré sans jamais être soulevé.

Soulève-personne



Le bras articulé du soulève-personne permet de passer sans effort et avec peu de manipulation du fauteuil roulant à l’intérieur du véhicule et vice versa.

Une base mobile est disponible pour une utilisation à la maison ou en voyage.

Pratique : Pour en savoir plus www.pimas.fr/location