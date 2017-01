À Beauvais dans l’Oise, c’est cliqué livré

Le drive est à la mode pour récupérer des denrées alimentaires et autres produits du quotidien vendus par les enseignes de la grande distribution. Mais cette solution a aussi ses limites. Encore faut-il être en mesure de se déplacer et d’aller récupérer ses achats…

Il va chercher vos courses pour vous

D’où l’idée d’un jeune Beauvaisien de 24 ans, Mamady Dembele, de créer un service de coursier : “Cliquez livré !”. Il suffit de lui faire parvenir par voie numérique le bon de retrait et il se charge de réceptionner vos achats et de les livrer chez vous. Pour quel prix ? Entre 10 et 18 € selon le déplacement demandé, dans un rayon de vingt kilomètres autour de Beauvais (Oise).

Reste à savoir si ce service constitue une solution d’avenir ou non, à l’instar du drive lui-même. Signalé par Élise Jeanne

À lire sur leparisien.fr