Des lames de carbone prêtées aux enfants amputés

Elle porte bien son nom : Lames de joie. Cette association, créée en 20016 à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, permet à de jeunes amputés de pratiquer leur sport favori.

Durant toute leur croissance, elle leur remet gratuitement des lames de carbone, valant habituellement 3 000 à 4 000 euros l’unité et devant être changées au fur et à mesure de leur croissance. Et ce sans aucune caution. C’est dire l’avantage, notamment financier, que les familles tirent de cette initiative !

Une association et une fondation main dans la main

Cette dernière est à mettre au crédit de deux hommes : un chef d’entreprise, Jean-Marc Lamblin, président de l’association, et un médecin, Frédéric Charlaté, qui travaille avec des enfants amputés à la fondation Hopale de Berck.

L’activité de l’association est financée par des dons reversés à ladite fondation. Fondation qui stocke le matériel et le fait parvenir aux prothésistes en faisant la demande. À ce jour, huit enfants en ont déjà bénéficié. Ce n’est qu’un début. Signalé par Élise Jeanne

