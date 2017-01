Picto travel : un moteur de recherche de lieux accessibles en France

50 000 lieux répertoriés et accessibles en France : voici l’offre du nouveau site Picto travel. Selon son handicap, l’internaute peut cibler sa recherche et même se constituer un carnet de voyage avec ses bonnes adresses.

Vous aviez déjà surfé sur Accessible.net, Jaccede.com ou encore Wheelmap.org. Mais connaissez-vous Pictotravel.fr ? Ce site permet de faciliter les déplacements des personnes concernées de près ou de loin par tout type de handicap. Qu’il s’agisse d’un handicap moteur, psychique, sensoriel ou passager. Mais aussi d’obtenir des renseignements sur les organismes pouvant leur venir en aide.

Transports, activités de loisirs, hébergements, restaurants et services : près de 50 000 lieux y sont ainsi répertoriés. Les utilisateurs peuvent filtrer leur recherche en fonction de leurs difficultés, les différents handicaps étant identifiables via un pictogramme reconnaissable par tous.

L’accessibilité de proximité et interactive

Le fonctionnement de ce moteur de recherche communautaire est on ne peut plus simple. Une fois la destination saisie, l’internaute découvre, en fonction de son handicap, ce qui est accessible à proximité du lieu où il souhaite se rendre. Page de présentation avec plan de situation, photos, descriptifs : tout y est.

De plus, il peut s’inspirer des choix et recommandations des autres utilisateurs en consultant leurs commentaires. Une réseau de renseignements interactif donc. Ensuite, il lui suffit juste de contacter directement les prestataires de son choix via Picto travel. Last but not least, il peut enregistrer ses recherches dans des carnets de voyage afin de conserver ses bonnes adresses.

Élise Jeanne