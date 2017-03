Pendant un mois, jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle le 23 avril, le site faire-face.fr va publier les témoignages de citoyennes et citoyens en situation de handicap. Ressources, compensation, santé, éducation, emploi… : ils évoquent en vidéo leurs difficultés au quotidien. Une parole face au quasi silence des candidats en matière de politique du handicap.



David Lapendry n’arrive plus à vivre avec ses 808 euros d’allocation adulte handicapé. Le cinéma de temps en temps est sa seule sortie. Une vie sociale plus que réduite. Marie Ferrere, elle, n’a strictement rien. Pas d’allocation adulte handicapé (AAH) puisque les revenus de son mari dépassent le plafond autorisé de 2 200 euros nets/mois. Les revenus du conjoint entrent en effet dans le calcul de son allocation. La voilà donc complètement dépendante de lui.

Ricardo Antunes Pedroso a besoin de changer son fauteuil roulant. Problème : le montant restant à sa charge après remboursement de la Sécurité sociale est bien trop élevé pour sa bourse. Sandy Ravel est prisonnière des longs délais de décision, de six mois à un an, de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dont dépend l’attribution de ses aides techniques. Aides dont elle a besoin pour vivre dignement.

Faire entendre les besoins des citoyens handicapés

David, Marie, Ricardo, Sandy et Sarah, Loïc, Denis, Christine, Alexandre, Willy… : pendant un mois, du 23 mars au 23 avril, jour du 1er tour de l’élection présidentielle, faire-face.fr va publier leurs témoignages vidéo. Objectif : faire entendre leur voix, faire comprendre ce qu’ils vivent au quotidien, leurs besoins non reconnus, les situations parfois kafkaïennes dans lesquelles ils se trouvent. Parce que si les candidats à l’élection présidentielle n’ont pas beaucoup à dire en matière de politique du handicap, les personnes handicapées, elles, ont des besoins à exprimer.

Les initiatives en ce sens le prouvent. Le lundi 13 mars, une quinzaine de personnalités touchées directement par le handicap ont interpellé les candidats à la présidentielle. Parmi elles, le slameur et réalisateur Grand Corps Malade, les sportifs Marie-Amélie Le Fur et Michaël Jeremiaz, le réalisateur et producteur Dominique Farrugia… rassemblés par le nageur et aventurier Philippe Croizon. Leur question, directe : « Que faites-vous pour le handicap ? » Sous entendu pas grand-chose.

Des conditions de vie plus dures qu’il y a dix ans

Le 14 mars, l’Association des Paralysés de France (APF) a rendu publics les résultats d’une enquête Ifop dont il ressort deux enseignements majeurs. Le premier : la défiance des électeurs handicapés envers les politiques et leur capacité à pouvoir changer leur quotidien. Le second : le sentiment d’avoir vu leurs conditions de vie fortement se dégrader ces dix dernières années. Notamment en matière de niveau de vie.

Les mesures annoncées des candidats d’augmenter ceci et d’améliorer cela risquent bien, encore une fois, de se retrouver aux oubliettes des promesses non tenues, une fois le ou la président(e) de la République élu(e). L’accessibilité des établissements recevant du public, sans cesse repoussée, en constitue un regrettable exemple. David, Marie, Ricardo, Sandy et Sarah, Loïc, Denis, Christine, Alexandre, Willy… parlent, eux, de difficultés concrètes. Ils n’ont pas envie d’être relégués aux oubliettes ! Valérie Di Chiappari