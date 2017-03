Compensation du handicap : « Il me reste 5000 € à charge sur un fauteuil à 7300 €. »

PRÉSIDENTIELLE 2017. Ricardo Antunes Pedroso doit trouver 5 000 € pour financer le reste à charge de son nouveau fauteuil roulant. En cause, la prise en charge insuffisante du coût des aides techniques par la Sécurité sociale, les MDPH et les fonds départementaux de compensation.

Ricardo Antunes Pedroso a dû se résoudre à lancer un appel à financement participatif pour acheter son nouveau fauteuil roulant. Son coût, 7 300 €, n’est pris en charge qu’à hauteur de 2 300 €. Restent donc 5 000 € à payer.

« Je ne voulais pas créer une cagnotte sur Leetchi parce que j’avais honte de demander de l’argent, explique-t-il. C’est pas faire la manche mais c’est un peu comme ça. » Cet ex-maçon, tétraplégique, n’a toutefois pas eu le choix. Avec une pension d’invalidité d’à peine 700 € par mois, il n’a pas les les moyens de débourser une telle somme.

Participation de la Sécu restreinte ou inexistante

Le financement public des aides techniques repose principalement sur trois bailleurs : la Sécurité sociale, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) via la prestation de compensation du handicap (PCH) et le Fonds départemental de compensation.

Mais la participation de la Sécu est restreinte (exemple : 558,99 € pour un fauteuil roulant manuel pliant à dossier non inclinable). Voire inexistante sur les produits qui ne sont pas inscrits sur la la liste des produits et prestations remboursables (aides aux transfert, à la toilette, aux repas, etc.).

3 960 € tous les trois ans pour la MDPH

Quant à la MDPH, l’enveloppe allouée pour l’achat des aides techniques est limitée à 3 960 € par période de trois ans. Certes, la réglementation prévoit que cette enveloppe peut être déplafonnée dans certains cas.

Mais très souvent, un solde reste à la charge de l’allocataire. Et pour les dépenses d’aménagement du véhicule ou du logement, les plafonds applicables (10 000 € par période de dix ans) ne sont pas assez élevés pour tenir compte des coûts réels.

Les fonds de compensation attendent toujours un décret

Reste la possibilité de saisir le fonds départemental de compensation du handicap pour obtenir une aide complémentaire. Mais ils ne sont pas financés – par l’État, les conseils départementaux, etc. – à la hauteur des besoins.

La loi handicap de 2005 précise certes que les frais restant à la charge des bénéficiaires de la PCH ne peuvent « excéder 10 % de leurs ressources personnelles nettes d’impôts dans des conditions définies par décret ». Or, ce dernier n’est jamais sorti. Dans une décision rendue en mars 2016, le Conseil d’État avait enjoint le gouvernement de publier ce décret dans un délai de neuf mois. Il ne l’a pas fait.

Seuls 76% du coût d’un fauteuil électrique financés par la solidarité nationale

Résultat, comme Ricardo Antunes Pedroso, de nombreuses personnes en situation de handicap doivent faire face à de lourds restes à charge. Selon une étude de l’AFM-Téléthon, réalisée en 2014 sur 477 projets d’achats de fauteuils électriques, seuls 57 % du coût moyen – 23 000 € – sont financés par la Sécurité sociale et la PCH et 19 % par les fonds facultatifs de l’Assurance maladie et les fonds départementaux de compensation.

Pour le solde, les acheteurs doivent se tourner vers les complémentaires santé, des associations, des mécènes… et mettre la main à la poche à hauteur de 1 800 €. « Je ne comprends pas pourquoi les fauteuils ne sont pas intégralement pris en charge, s’interroge Ricardo Antunes Pedroso. Les fauteuils, c’est nos jambes. C’est de la survie. » Franck Seuret