Ressources et handicap : «Il y a une inégalité de droits entre l’AAH et la pension d’invalidité.»

PRÉSIDENTIELLE 2017. Christian Simoës perçoit une pension d’invalidité. Il refuse que la Caf l’oblige à demander l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi) pour remplacer son AAH différentielle. Il s’insurge contre le traitement inégal entre les pensionnés et les allocataires de l’AAH.

« Il y a une inégalité de droits entre quelqu’un qui touche l’AAH et quelqu’un qui touche une pension d’invalidité. » Christian Simoës, un Genoblois paraplégique de 42 ans, est déterminé à se battre pour obtenir l’égalité. Pour lui mais aussi pour les quelque 600 000 personnes handicapées percevant une pension d’invalidité du régime général ou de la MSA.

Une pension pour ceux qui travaillaient

Schématiquement, lorsqu’une personne devient lourdement handicapée à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, elle bénéficie d’une pension d’invalidité si elle a travaillé suffisamment dans les douze mois qui précèdent l’interruption de son activité professionnelle. Sinon, elle peut prétendre à l’allocation adulte handicapé (810 € à taux plein).

L’Asi complète la pension…

Si le montant de la pension est inférieur à 705 € par mois, ce qui est souvent le cas, elle sera éventuellement complétée par l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi) à hauteur maximum de ce montant. Le pensionné peut également percevoir une AAH différentielle pour que le total de ses ressources atteigne 810 € par mois (l’équivalent du taux plein).

… mais est récupérable sur succession

Au final, un pensionné d’invalidité et un allocataire de l’AAH sont donc susceptibles d’avoir des ressources équivalentes. Mais le premier devra effectuer de lourdes démarches administratives (demander l’Asi puis l’AAH différentielle).

Surtout, l’Asi est récupérable sur succession, ce qui n’est pas le cas de l’AAH. Christian Simoës n’admet pas ce qu’il considère comme une injustice.

L’Asi va « me désavantager »

Depuis l’accident qui l’a rendu paraplégique, il y a douze ans, sa petite pension d’invalidité de 360 € était complétée par l’AAH différentielle. Or, récemment, la Caisse d’allocations familiales (Caf) lui a enjoint de demander l’Asi. Alors que sa situation n’a pas changé. « Il n’y a aucune raison que je demande une aide qui va me désavantager », s’indigne-t-il.

Il a saisi le tribunal des affaires de la Sécurité sociale (Tass) pour contester cette obligation. Mais la Caf lui a suspendu le versement de son AAH. Il doit donc survivre avec ses 360 € par mois en attendant le verdict, d’ici un à deux ans.

La pension d’invalidité augmente moins vite que l’AAH

Plus généralement, les pensionnés d’invalidité ont le sentiment d’être moins bien traités que les allocataires de l’AAH. Le montant de ces prestations ont certes été revalorisées dans les mêmes proportions en 2016 (+ 0,1 %) et 2017 (+ 0,3%). Mais en 2015, les pensions avaient été gelées quand l’AAH augmentait de 0,9 %. Et en 2014, le coup de pouce s’était limité à 0,6 %, contre 1,3 % pour l’AAH.

Une prime d’activité à géométrie variable

La création de la prime d’activité, en janvier 2016, a également alimenté les frustrations. Initialement, les pensionnés exerçant une activité professionnelle en avaient été exclus alors que les allocataires de l’AAH en emploi avaient le droit de prétendre à cette aide destinée à compléter les ressources des travailleurs faiblement rémunérés.

Il aura fallu que les associations de personnes handicapées montent au créneau pour que les pensions d’invalidité se voient appliquer le même traitement que l’AAH… neuf mois après l’entrée en vigueur de ce dispositif.

« Il y a une inégalité entre tous ces minimas sociaux suivant votre situation si vous avez travaillé, si vous n’avez pas travaillé, si c’est un accident du travail, si c’est un accident de la vie…, martèle Christian Simoës. Je demande juste l’égalité. » Franck Seuret