Handicap : Édouard Philippe promet plus d’énergie que d’argent

Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a appelé à la « mobilisation nationale » pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Mais a tout de suite prévenu que « les moyens ne pourront pas être illimités ».

Ce n’est pas une surprise mais une confirmation. « L’inclusion des personnes en situation de handicap constituera une des priorités du quinquennat », a rappelé le Premier ministre dans le discours de politique générale qu’il a prononcé aujourd’hui devant le Parlement. « C’est à une mobilisation nationale que j’appelle sous l’impulsion du président de la République et sous la conduite de la secrétaire d’État. »

L’AAH revalorisée dès 2018

Les marges de manœuvre de Sophie Cluzel seront toutefois contraintes. « Les moyens ne pourront pas être illimités mais l’énergie que nous y mettrons ne sera pas comptée », a prévenu Édouard Philippe. Il a quand même assuré que le gouvernement revalorisera l’allocation adulte handicapé (AAH) et le minimum vieillesse « dès 2018 ».

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées avait récemment expliqué que l’augmentation de 100 € de l’AAH promise par Emmanuel Macron ne sera pas étalée sur cinq années, comme l’avait relaté faire-face.fr. Mais elle n’avait pas donné de calendrier précis. Ce soir, le mystère reste entier.

« Une chance » pour la société plus qu’un devoir ?

« Les personnes en situation de handicap, et celles qui les accompagnent, ont droit à la solidarité nationale », a insisté Édouard Philippe. Mais il a également avancé des arguments plus pragmatiques. « Un enfant handicapé scolarisé, ce n’est pas seulement une histoire d’argent, ni même de justice, c’est une chance pour l’ensemble de ses camarades, a-t-il ajouté. Une entreprise ou une collectivité territoriale qui embauche plutôt que de payer une taxe, c’est une communauté de travail plus forte et plus motivée. »

Ce type de discours est toujours surprenant. Établir l’égalité de droits entre élèves ou entre travailleurs ne serait donc pas une motivation suffisante à l’action ? Imagine-t-on un seul instant qu’il faille justifier les mesures visant à l’égalité entre femmes et hommes ou entre blancs et noirs par le surplus d’efficacité qu’elles amèneraient à la société ?

Davantage que les autres Premiers ministres

Reste que l’essentiel est là : Édouard Philippe s’est engagé devant l’Assemblée nationale à faire du handicap une « priorité » de son gouvernement. Manuel Valls, en 2014, n’y avait pas consacré une ligne de son discours. François Fillon, en 2007, à peine plus. Il s’était contenté d’une phrase sur la scolarisation des enfants handicapés. Jean-Marc Ayrault, en 2012, avait été plus prolixe que son prédécesseur. Il avait plaidé pour « l’accès aux bâtiments, aux transports, à l’emploi mais aussi à l’école. » Pour les mots, le compte est bon, maintenant, place à l’action. Franck Seuret