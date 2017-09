Accessibilité du métro : Paris, flop ; Los Angeles, top

The Guardian publie deux versions de la carte du métro de plusieurs villes : une avec toutes les stations, l’autre avec les seules qui soient accessibles. Paris est à la traîne loin derrière Los Angeles et Washington.

Faut-il s’exiler à Washington ou Los Angeles pour avoir le droit de circuler librement ? Dans tous les cas, fuyez Paris si vous vous déplacez en fauteuil roulant. C’est ce qui ressort des cartes, simples mais percutantes, réalisées par The Guardian. Le quotidien britannique a eu l’excellente idée d’accoler deux versions de plans de métro de plusieurs villes : l’une avec toutes les stations, l’autre où apparaissent seulement celles qui sont accessibles en toute autonomie aux personnes en fauteuil roulant.

Seules neuf stations parisiennes accessibles

Visuellement, les résultats sont saisissants et peu flatteurs pour la capitale française. Seules 9 des 303 stations de métros, celles de la ligne 14, y sont totalement accessibles. Le décompte n’inclut toutefois pas les stations de RER, plus fréquentables. Selon la RATP, 63 des 65 gares des lignes A et B ont fait l’objet de travaux… mais pour rentrer dans le train, il faut demander aux agents d’installer une passerelle mobile.

En Europe, Barcelone en avance sur Londres et Paris

Certes, le réseau parisien est ancien, mais celui de Londres l’est encore plus. Pourtant, 50 des 270 stations y ont été mises aux normes. Barcelone, en Espagne, fait encore mieux avec 129 sur 156. Mais c’est aux États-Unis que se trouvent les meilleurs élèves : les voyageurs en fauteuil peuvent circuler librement sur tout le réseau de Washington et de Los Angeles. Une autre déclinaison du rêve américain. Signalé par Franck Seuret



