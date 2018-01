Seuls trois élèves handicapés sur dix atteignent la dernière marche du collège. Une moyenne qui masque de fortes disparités. Deux facteurs s’avèrent en effet déterminants : la nature du trouble et le milieu social d’origine.

La troisième ordinaire resterait-elle un horizon encore trop souvent inaccessible ? À 14 ans, seuls trois élèves handicapés sur dix ont atteint la dernière classe du collège ou la quatrième. Seuls 15 % sont parvenus “à l’heure” en troisième, selon une récente étude rendue publique par le ministère de l’Éducation nationale. qui pointe le milieu social comme un facteur déterminant.

Sa direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) a mis en place, en 2013, deux panels d’élèves en situation de handicap. L’un pour ceux nés en 2001, l’autre pour la génération 2005. Cet outil permet ainsi de connaître leur parcours scolaires. En 2017, une première note d’information, sur la cohorte 2005, révélait qu’à dix ans, l’âge habituel du CM2, moins d’un élève handicapé sur deux était accueilli en classe ordinaire. Faire-face.fr y avait consacré un article.

22 % des élèves en établissement spécialisé à 14 ans

À 14 ans, l’écrémage se révèle encore plus sévère. Sur la cohorte née en 2001, ils n’étaient plus, à la rentrée 2015, que 30 % à être scolarisés en troisième ou quatrième générale.

Les autres se partagent entre Ulis, des classes dédiées aux élèves handicapés mais implantées en collège (26 %), des établissements spécialisés (22 %), des sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa, 17 %) et divers autres parcours (6 %).

Seul un enfant sur cinq de milieu social défavorisé en 4e ou 3e

« Mais les différences sont très marquées en fonction du trouble, note l’auteure de l’étude, Sylvie Le Laidier. Les deux tiers des déficients visuels, moteurs, viscéraux, ou présentant un trouble du langage et de la parole parviennent en quatrième ou troisième. Environ la moitié des déficients auditifs ou présentant d’autres troubles. Mais seulement un tiers ou moins des enfants présentant un trouble envahissant du développement, un trouble du psychisme ou plusieurs troubles associés. Et seuls 6 % des enfants présentant un trouble intellectuel et cognitif. »

Autre facteur déterminant : l’origine sociale des élèves. « Elle va influencer fortement leur mode de scolarisation et leur niveau atteint », souligne Sylvie Le Laidier. Tous troubles confondus, plus de 50 % des élèves handicapés issus d’un milieu très favorisé sont scolarisés en 4e ou 3e générale contre 20 % seulement de ceux issus d’un milieu défavorisé.

Un situation en progrès

Par ailleurs, l’étude compare les parcours scolaires des élèves handicapés nés en 2005 avec ceux nés en 2001. Bonne nouvelle, « les effets de la loi de 2005 progressent sur la période en favorisant la scolarisation en milieu ordinaire ». Seuls 1 % des enfants de la génération 2005 ne sont ainsi pas allés à l’école maternelle contre 2 % de la génération 2001. À l’école élémentaire, 44 % ont été scolarisés cinq ans exclusivement en classe ordinaire contre 42 %. Et 12 % seulement ont passé au moins un an en établissement spécialisé contre 18 %.

La tendance est à l’amélioration pour tous les enfants, quel que soit leur milieu. Mais les écarts entre les élèves les plus et les moins favorisés ne diminuent pas. La réduction des inégalités sociales reste un autre horizon inaccessible. Franck Seuret (Photo © CD des Yvelines)