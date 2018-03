Handicap : sensibilisation 2.0

Et si les réseaux sociaux devenaient un des meilleurs moyens d’amener le grand public à porter un autre regard sur le handicap ? C’est le pari qu’ont fait la youtubeuse Angie maman 2.0 et l’association Kondor. Elles ont réalisé une fiction et un reportage, tous deux récemment mis en ligne.

Elle a près de 465 000 abonnés et elle s’est prêtée au jeu de la sensibilisation au handicap. Elle, c’est Angie maman 2.0, 34 ans, youtubeuse de la région lyonnaise. Ses vidéos humoristiques, souvent des fictions, traitent de la vie de famille et des enfants. Des sujets connus puisqu’elle a été, deux ans, conseillère familiale et conjugale.

Le 8 mars dernier, à l’invitation de l’association Kondor, elle s’est mise en situation de handicap, à Lyon. Objectif : réaliser des défis que les membres de l’association bretonne, voulant notamment sensibiliser au handicap de façon ludique et moderne, avaient imaginés pour elle.

« Dans le métro, prendre un ticket déjà c’est compliqué. »

Ainsi, elle a dû prendre le métro , aller au musée, trouver un restaurant accessible. Missions accomplies… au prix de gros efforts. « Dans le métro, j’avais très peur de coincer la roue entre le quai et le wagon, de tomber… J’ai trouvé que ce n’était pas adapté. Pour prendre un ticket déjà, c’est compliqué : l’écran est incliné, on ne voit rien ! Et la fente où insérer la carte est bien trop haute ! »

Puis quelques déconvenues au Musée des Beaux-Arts : « Il a fallu tourner autour du bâtiment pour dénicher l’accès handicapés. Et je me suis retrouvée dans une pente sans pouvoir appuyer sur le bouton de l’interphone… » De plus, difficile de repérer les toilettes. Cependant, choisir un restaurant en se géolocalisant sur lafourchette.com puis en téléphonant pour vérifier l’accessibilité et réserver ont été plus facile.

Déjà des milliers de vues

Trois heures et demie plus tard, Angie maman 2.0 en avait « plein les pattes ». Aussi, cette expérience lui a fait toucher du doigt quelque chose qu’elle ne soupçonnait pas. En effet, « tout prend beaucoup plus de temps et il faut beaucoup anticiper, ce qui n’est pas dans mes habitudes. » Mais elle a pu aussi se réjouir : « La bienveillance des Lyonnais m’a frappée. Beaucoup de gens m’ont aidée, notamment dans le métro. »

La jeune femme a donc le sentiment d’avoir beaucoup appris en cette journée. « Je ne regarderai plus la ville de la même façon maintenant que j’ai vécu de l’intérieur ce que peut connaître une personne handicapée. Et j’espère que mes abonnés feront de même. » Ils l’ont entendue. Ses vidéos sur le handicap comptabilisent d’ailleurs déjà des milliers de vues. Sophie Massieu