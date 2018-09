« Plan pauvreté : un petit mieux pour la santé des allocataires de l’AAH »

Pour moins d’1 € par jour, les allocataires de l’AAH vont pouvoir bénéficier de la CMU-complémentaire. Cette mesure du plan pauvreté n’est pas révolutionnaire car ils étaient déjà éligibles à une autre aide, l’ACS. Mais elle va dans le bon sens : elle devrait toucher plus d’ayants-droit et offrir de meilleures garanties santé.



L’ACS a vécu. Cette aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) va être intégrée à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Ceux qui percevaient l’ACS vont désormais pouvoir souscrire, à bas prix, la CMU-C. C’est l’une des mesures de « la stratégie pour relever le défi contre la pauvreté », dévoilée ce jeudi 13 septembre par Emmanuel Macron.

Compatible avec la majoration pour la vie autonome

L’ACS avait été créée en 2005 pour permettre aux personnes ayant des ressources modestes mais supérieures au plafond ouvrant droit à la CMU et CMU-C de bénéficier d’une mutuelle à moindre coût. Les allocataires de l’AAH peuvent y prétendre. Y compris s’ils perçoivent la majoration pour la vie autonome. En revanche, ceux qui touchent le complément de ressources dépassent le seuil de ressources autorisé.

Un rabais aujourd’hui

Les titulaires de l’ACS reçoivent actuellement un chèque pour financer, partiellement, leur complémentaire santé. Son montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire. 200 € par an entre 16 et 49 ans, par exemple. Ils doivent choisir l’une des offres conçues par les onze groupements d’organismes sélectionnés par l’État.

Un contrat à 1 € par jour maximum demain

Demain, il ne subsistera plus qu’une seule complémentaire : la CMU-C. Elle continuera à être gratuite pour les bénéficiaires de la CMU. En revanche, ceux qui avaient l’ACS contribueront financièrement. Leur participation sera inférieure à 1 € par jour, promet le ministère des Solidarités. Soit 360 € par an maximum.

C’est beaucoup plus que pour le contrat de base ACS existant : un souscripteur de 40 ans paie autour de 160 € par an, déduction faite de son chèque de 200 €. Et cela revient un peu plus cher que la couverture ACS la plus élargie (300 € par an).

Une meilleure couverture

Mais les garanties offertes devraient être meilleures. « Les personnes handicapées se verront désormais ouvrir le droit à une prise en charge intégrale des dispositifs médicaux d’ores et déjà pris en charge dans le cadre de l’actuelle CMU-C (fauteuils roulants, sondes, pansements, par exemple) alors qu’ils ne sont pas intégralement couverts par l’ACS aujourd’hui », assure le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées.

Toucher davantage d’ayants-droit

Surtout, l’intégration de l’ACS dans la CMU-C devrait permettre de toucher davantage de personnes. Cette aide demeure en effet très mal connue : seuls 50 % des ayant-droits la demandent. Reste toutefois une question importante en suspens : quel sera le montant précis de la participation financière demandée aux allocataires de l’AAH ?