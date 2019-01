Madame, comment jugez-vous votre vie avec votre handicap ?

Vie de famille, professionnelle, indépendance financière, difficultés rencontrées, discrimination. Sur ces sujets et d’autres, APF France handicap invite les femmes en situation de handicap à s’exprimer de façon anonyme. Jusqu’au 1er mars, elles peuvent répondre à un questionnaire en ligne.

Vous avez des choses à dire. Sur vous et votre quotidien de femme en situation de handicap. Vous voulez partager votre expérience sur l’impact que celui-ci a sur votre vie. APF France handicap vous en donne la possibilité. L’association vient de mettre en ligne un questionnaire anonyme intitulé “Être femme et en situation de handicap : quelles réalités au quotidien ?”. Avec de nombreux domaines abordés.

Votre handicap rend-il votre vie plus difficile ?

Son objectif : voir si le fait d’être une femme avec un handicap, quel qu’il soit, rend votre vie plus difficile. Par exemple, s’il a été source de discrimination lors de vos études et/ou formation mais aussi dans l’emploi. Un domaine où, selon le dernier rapport du Défenseur des droits, les femmes handicapées sont particulièrement victimes de préjugés.

Autre sujet abordé, celui de l’accès aux soins. Un champ particulièrement sensible à cause du manque de structures et matériels adaptés aux patientes.

Vous vivez en couple ? Le questionnaire vous invite alors à estimer votre indépendance financière. Il s’agit, en effet, de savoir si la prise en compte des revenus de votre conjoint impacte vos propres ressources. En diminuant votre AAH, par exemple. Ou encore mesurer votre ressenti vis-à-vis de l’aide que vous apporte un proche.

Vos réponses, un plaidoyer

Vos réponses seront exploitées de manière anonyme. Elles serviront, notamment, à nourrir le plaidoyer d’APF France handicap sur les femmes en situation de handicap. Il sera publié sur le site de l’association le 8 mars prochain, date de la Journée internationale des femmes. En lien avec le projet associatif 2018-2023 intitulé « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », ce plaidoyer a pour but de défendre leurs droits auprès des pouvoirs publics, notamment.