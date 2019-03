APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies : innover avec les personnes handicapées

Grâce à APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies, les futurs usagers d’innovations technologiques peuvent offrir leur expertise aux entreprises qui les développent dès la phase de conception. Un pas de plus vers l’accessibilité universelle.

Améliorer la prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap dans les services innovants et valoriser leur expertise d’usage dans la conception des produits, c’est un double objectif d’APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies. L’association a créé cette structure en 2017. Depuis, ses usagers et adhérents accompagnent des entreprises qui développent des innovations technologiques.

« Cela s’inscrit dans une logique de participation sociale », explique Estelle Peyrard, sa chef de projet. Elle souligne aussi que c’est une concrétisation du projet associatif “Pouvoir d’agir, pouvoir choisir” et que cela s’avère bénéfique pour tous les produits qu’ils soient, ou non, initialement destinés aux personnes handicapées.

