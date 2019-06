Handicap : les Enfants d’Hélène, une centre de loisirs inclusif à Montpellier

« Les enfants d’Hélène » c’est à la fois une association de parents et un centre de loisirs mixte. Seule structure de ce type dans l’Hérault, il accueille des enfants valides et d’autres porteurs de handicap, les mercredis et durant les vacances scolaires.

Que leurs enfants soient en situation de handicap ou non, le côté inclusif du centre de loisirs « Les enfants d’Hélène » a séduit beaucoup de parents habitant Montpellier et alentours. Les uns profitent de journées partagées avec leurs petits camarades et sortent d’un relatif isolement. Les autres s’enrichissent du contact avec des enfants différents et font l’apprentissage de la tolérance. Une mixité bénéfique pour tous.

Avoir un budget pérenne

Seule structure de ce type dans l’Hérault, « Les enfants d’Hélène » fait appel à des animateurs formés pour encadrer les enfants, en fonction de leurs besoins.

« Tout le monde est d’accord aujourd’hui pour dire que ce qui fait avancer les choses, c’est l’inclusion, la mixité. Sauf qu’en fait, on s’aperçoit que, dans le domaine de l’éducation comme des centres de loisirs, la société n’est pas si prête. Notre rôle aujourd’hui c’est donc de faire bouger les choses », affirme Nicolas Faure, son président. Reste aussi à pouvoir compter sur un financement pérenne. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Pire, la fermeture menacerait. Pour l’éviter, une cagnotte en ligne a été ouverte.