Travailleurs handicapés : la dèche en attendant la retraite

Entre leurs 50 ans et leur départ à la retraite à 62 ans bien tassés, les travailleurs handicapés ont peu d’activité professionnelle. Moins de quatre ans en moyenne. Ils doivent donc passer huit années sans salaire ni pension.

Les personnes handicapées arrêtent de travailler plus tôt… mais prennent leur retraite plus tard. C’est une situation paradoxale que dessine la dernière étude de la Drees. Paradoxale mais logique au vu de la réglementation et des usages sur le marché du travail.

Cet organisme de recherche rattaché au ministère des Solidarités s’est intéressé au sort des travailleurs entre leur 50e anniversaire et leur départ à la retraite (la liquidation dans le jargon technique).

Sans surprise, ceux qui se déclarent « fortement limités dans les activités que les gens font habituellement » passent beaucoup moins de temps en emploi que les personnes sans incapacité. Après 50 ans, les premiers travaillent à peine quatre ans contre plus de dix ans pour les seconds.

Huit années sans emploi ni retraite

Pourtant, ils liquident leurs droits à la retraite un peu plus tard : 62,4 ans contre 62,1 ans. Entre 50 ans et 62,4 ans, ils passent donc plus de huit années sans emploi ni retraite. C’est-à-dire sans ressources autres que les allocations chômage, une pension d’invalidité, l’allocation adulte handicapé, le RSA, voire les revenus de leur conjoint. C’est nettement plus que les personnes qui ne déclarent aucune activité (1,8 année).

Peu de retraites anticipées pour carrière longue

En France, l’âge d’ouverture des droits à la retraite est fixé à 62 ans depuis la réforme de 2010 (auparavant, il était de 60 ans). Divers dispositifs permettent toutefois, sous certaines conditions, de devancer cette échéance. L’un des principaux est la retraite anticipée pour carrière longue. Au régime général, elle représente plus de 25 % des départs à la retraite. Les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans et ayant cotisé suffisamment longtemps peuvent partir à la retraite dès 60 ans. Or, les personnes handicapées remplissent rarement ce double critère.

Conditions trop restrictives pour la retraite anticipée pour handicap

Certes, il existe un dispositif de retraite anticipée spécifique aux travailleurs en situation de handicap. Il permet de faire valoir ses droits à la retraite entre 55 et 59 ans. Mais ses conditions sont tellement restrictives qu’en 2018, seules moins de 3 000 personnes ont pu en bénéficier.

Résultat, à 61 ans, 42 % des personnes sans incapacité sont déjà retraitées contre 19 % des personnes handicapées.

Le mauvais coup du recul de l’âge légal

De plus, l’étude pointe les effets abrupts de la réforme de 2010 qui a relevé l’âge légal minimal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Pour les personnes handicapées de 50 ans et plus, la durée moyenne en emploi n’a pas augmenté du tout. Le décalage de l’âge de départ à la retraite s’est donc traduit par un allongement de la durée sans emploi ni retraite. En clair, elles ont dû vivoter plus longtemps sans salaire ni pension.

Une réforme trop timorée

Tous ces éléments plaident pour un assouplissement des conditions d’accès à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. Le projet de loi réformant les retraites, examiné en séance plénière à l’Assemblée nationale depuis aujourd’hui, ne va malheureusement pas assez loin. Le texte ne supprime qu’une des trois conditions. La moins restrictive. « Cela ne changera donc pas grand-chose », explique Carole Salères, la conseillère emploi d’APF France handicap. Ah, si les députés lisaient cette étude…