Confinement : « Cette crise va ancrer mon désir d’engagement. »

Durant le confinement, Faire-face.fr recueille une fois par semaine le témoignage de deux personnes en situation de handicap. À J+14, Éric Henry, vivant en appartement à Nancy, découvre aussi les bienfaits d’un autre quotidien.

« J’arrive bientôt à la fin de mes paquets de cigarettes. Ça va être l’occasion d’essayer d’arrêter de fumer ! Ma barbe et mes cheveux s’allongent, ce qui ne me plaît pas beaucoup. Le coiffeur sera une de mes priorités à la levée du confinement. Je sais que cela va encore durer alors samedi j’ai fait de grosses courses alimentaires avec mon auxiliaire de vie, avant que n’arrive le gros pic de l’épidémie. En mangeant tous les jours à la maison, les stocks descendent plus vite !

Une fête des voisins même en juillet

À part ça, mes sorties de la semaine se résument à trois fois trente minutes sur le parking de ma résidence. Ce sont des moments sympathiques. Les voisins sortent faire courir leurs enfants. Nous échangeons davantage qu’à l’accoutumée mais bien sûr avec la distance réglementaire de sécurité, loin les uns des autres.

Tout le monde a plus de temps que d’habitude, et un sujet de conversation tout trouvé. Nous nous sommes jurés de ne pas louper l’organisation de la fête des voisins cette année, même s’il faut la faire en juillet.

Télétravail en prise avec la crise

Mais étonnement, je ne souffre pas trop du confinement. Je retrouve le goût de l’écriture pour le plaisir. Et travailler depuis chez moi a bien-sûr ses avantages, même si j’ai encore beaucoup de problèmes de connexion.

Cadre du conseil départemental, la semaine dernière j’ai été beaucoup mobilisé par l’approvisionnement des SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile) et SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) en masques, gants, surblouses, gel hydroalcoolique…

Et on m’a confié l’assistance informatique des personnes voulant se connecter à la Plateforme de l’engagement du Département, qui a déployé une page spéciale coronavirus, où associations et bénévoles peuvent poster leurs offres et demandes d’aides.

Je pense que cette crise va ancrer mon désir d’engagement. Avec ce confinement, je suis déjà bien loin de la frénésie de la campagne des municipales à laquelle j’ai pris part en étant candidat sur une liste. Mais avec mes colistiers nous réfléchissons à l’après. Nous sommes en train de monter une association d’ingénierie sociale en situation de crise. »