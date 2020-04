Confinement : les personnes autistes vont être autorisées à sortir « un peu plus souvent » chaque jour

Le président de la République vient d’annoncer que les personnes autistes vont bénéficier d’un aménagement du régime de confinement en vigueur. Cet assouplissement concerna aussi aussi « toutes les personnes handicapées qui rencontrent une aggravation de leurs troubles du fait du confinement ».

C’était le moment ou jamais. Ce 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Emmanuel Macron a mis en ligne une allocution filmée dans laquelle il s’adresse aux « personnes qui vivent avec l’autisme » et à leurs proches.

« Une angoisse que vous n’arrivez pas à contenir. »

« Pour certains d’entre vous, rester enfermé chez soi est une épreuve, souligne le président de la République. Je sais que ça vous déstabilise très profondément et ça fait parfois monter l’angoisse. Une angoisse que vous n’arrivez pas à contenir et qui est dure pour vous et pour vos proches. »

« Vous allez pouvoir sortir un peu plus souvent avec une attestation qui sera faite spécialement pour vous », poursuit-il. Seul ou avec un accompagnant. L’Élysée ne détaille pas les modalités précises. Il indique simplement que l’attestation sera « bientôt » disponible sur cette page de son site.

Une demande des associations

« Pour certaines personnes autistes, l’impossibilité de sortir est toxique, explique à Faire-face.fr, Danièle Langloys, la présidente d’Autisme France. Cela peut engendrer des réactions violentes. »

Le Conseil national des troubles du spectre autistique (TSA) et des troubles du neuro-développement (TND), dans lequel siègent des associations, s’était donc saisi de la question. Il avait demandé à la délégation interministérielle à l’autisme de relayer sa demande d’assouplissements. Sur le rayon de sortie autorisé et sa durée (respectivement 1 km et 1 heure dans le régime de droit commun). Comme cela existe déjà en Espagne. L’Élysée y a été sensible. Reste à découvrir l’étendue des aménagements accordés.

Actualisation à 15.40 puis 18.20, ce jeudi 2 avril. Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, vient de communiquer les modalités pratiques du régime dérogatoire.

« Les sorties des personnes autistes, soit seules soit accompagnées, en voiture ou non, ne sont pas limitées à 1 heure, ni contraintes à 1 km du domicile, ni régulées dans leur fréquence et leur objet. » (…) Elles, ou leur accompagnant, doivent « justifier aux forces de l’ordre d’un document attestant de la situation particulière de handicap ».

Sur Facebook, Claire Compagnon, la déléguée interministérielle à l’autisme et aux troubles du neuro-développement, a indiqué qu’il peut s’agir d’une notification de droits de la MDPH, d’une carte d’invalidité, d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou bien encore d’un certificat médical justifiant le besoin de sortir.

Contrairement à ce qu’avait annoncé Emmanuel Macron, « cette mesure ne fait pas l’objet d’une attestation dédiée (…), a précisé le cabinet de Sophie Cluzel. Il faut donc toujours remplir et avoir l’attestation habituelle dérogatoire de déplacement ».

De plus, « les conditions assouplies de sortie annoncées ne concernent pas uniquement les autistes mais aussi tous les handicaps TDAH, déficience intellectuelle, troubles psychiques » assure Claire Compagnon.

Sur Facebook, elle a précisé que peuvent en bénéficier « toutes les personnes handicapées qui rencontrent une aggravation de leurs troubles du fait du confinement ».