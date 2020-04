Déconfinement – Sophie Cluzel : « Nous n’assignerons pas les personnes handicapées à résidence au prétexte de leur handicap. »

Comment se passera le déconfinement pour les personnes en situation de handicap ? « Il est encore trop tôt pour répondre », explique la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées. Sophie Cluzel a toutefois expliqué à Faire-face.fr les principes sur lesquels elle s’appuie pour préparer l’après-11 mai. Elle annonce un droit de visite pour les familles dans les établissements ainsi qu’une prime pour les personnels.

Faire-face.fr : Quel est le scénario qui se dessine pour l’après-11 mai ?

Sophie Cluzel : Le 13 avril, le président de la République a fixé un cadre au gouvernement. Nous avons près de quinze jours pour travailler les modalités de l’après-11 mai. Nous sommes donc à la tâche. Notre maître mot, depuis le début du mandat, c’est de bâtir une société inclusive. Cette société doit s’adapter aux personnes handicapées. Et non l’inverse.

« Les personnes handicapées doivent avoir accès à l’école, à leur travail, à leur vie sociale… »

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement progressif, il ne faut pas les requalifier comme des objets de soins. Nous ne les assignerons donc pas à résidence au prétexte de leur handicap.

Nous prendrons avant tout en compte leur santé, et notamment les comorbidités [les maladies associées] qui exposent au risque de développer une forme sévère de Covid-19. Elles doivent avoir accès, avec toutes les précautions sanitaires exigées, à l’école, à leur travail, à leur vie sociale… Comme tout un chacun mais avec les spécificités d’accompagnement nécessaires.

FF : Est-ce que cela veut dire que les Ésat ouvriront leurs portes le 11 mai mais que le retour de chaque usager dépendra de sa situation médicale particulière ? Et dans les foyers, les Mas… ?

S.C : Il est encore trop tôt pour vous répondre. Derrière chaque situation, il y a des questions concrètes à résoudre de logistique, de transport, d’organisation du collectif de travail… Nous sommes en train d’y travailler avec la philosophie que je viens de vous expliquer. Les personnes handicapées sont des citoyens avant tout.

Les établissements pourront mette en place « un droit de visite très encadré »

FF : Quelles mesures comptez-vous prendre pour rendre plus supportable le confinement jusqu’au 11 mai ?

S.C : Un droit de visite, très encadré, pourra s’appliquer dans les mêmes conditions que dans les Ehpad pour les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.

Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé, dimanche 19 avril, que, à partir de ce lundi, il sera possible, pour chaque direction, d’organiser la visite des familles. Pas plus de deux proches à la fois et il sera impossible de toucher la personne.

L’assouplissement des sorties vaut aussi « si l’état physique impose d’aller marcher »

FF : Les parents séparés de leur enfant resté en établissement seront-ils autorisés à le récupérer ?

S.C : Cela a toujours été le cas. Mais s’ils le récupèrent, ce sera jusqu’à la fin du confinement sauf circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, je rappelle que nous avons pris des mesures, début avril, pour soutenir les familles.

Nous avons, par exemple, assoupli les conditions de sortie quotidienne. Cela concerne les personnes handicapées pour lesquelles le confinement entraîne des troubles importants du comportement ou une altération de leur santé mentale. Mais cela vaut aussi pour celles dont l’état de santé physique impose qu’elles aillent marcher.

FF : Et pour les aidants ?

S.C : Nous développons les solutions de répit. Nous encourageons les équipes des établissements médico-sociaux et des services d’aide à domicile à faire du relayage auprès des aidants à domicile. D’une heure à douze heures d’affilée.

Pour le répit, des solutions d’hébergement temporaire « de 7 à 14 jours »

Leur proche handicapé peut aussi être accompagné par un professionnel dans les espaces extérieurs des établissements. Au besoin, les personnes handicapées peuvent être accueillies en hébergement, de 7 à 14 jours renouvelables. [Leurs proches doivent contacter l’établissement ou le service qui les suit habituellement pour être orientés].

Beaucoup de numéros ont été mis en place pour apporter du soutien, notamment psychologique, aux aidants. Et la plateforme solidaires-handicaps peut les aider à trouver des solutions à proximité de chez eux.

FF : Des familles auraient besoin d’un hébergement plus court que sept jours. Et des associations gestionnaires disent qu’il est difficile d’obtenir l’autorisation d’ouvrir un accueil de jour.

S.C : Abaisser la durée à moins de sept jours reviendrait à multiplier les entrées et les sorties dans les établissements qui assurent cet hébergement. Ce n’est pas compatible avec le respect des règles de confinement actuelles. Pour l’accueil de jour, cela fait partie des sujets sur lesquels nous échangeons en ce moment.

Les personnes à risques ou leurs proches vont « basculer de l’arrêt de travail (…) au chômage partiel »

FF : Les personnes à risques ou les proches de personnes à risques, qui travaillaient avant la crise, pourront-ils continuer à bénéficier d’un arrêt de travail après le 11 mai ?

S.C : À compter du 1er mai, les salariés du privé à risques, au sens de l’avis rendu par le Haut conseil de la santé publique, vont basculer de l’arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie, dont ils bénéficiaient jusqu’alors, vers le chômage partiel. Cela leur assurera un niveau d’indemnisation à 84 % du salaire net et jusqu’à 100% pour les salariés au Smic.

Les indépendants, contractuels de droit public et les fonctionnaires continueront à être indemnisés comme avant, dans le cadre d’un arrêt de travail. Quant aux proches de personnes à risques, ils pourront toujours bénéficier d’un arrêt de travail, dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.

« Les salariés des établissements bénéficieront d’une prime. »

FF : Olivier Véran a annoncé, mercredi 15 avril, que les personnels soignants ainsi que les salariés d’Ehpad et des services d’aide à domicile dans le secteur médico-social auront droit à une prime. Mais il n’a pas évoqué les salariés des établissements accueillant des personnes handicapées.

S.C : Je veux saluer l’engagement des professionnels du secteur médico-social. Ils ont fait le maximum pour protéger les usagers et les résidents. Et pour maintenir le lien avec les familles. Ils bénéficieront d’une prime. Nous y travaillons.

FF : Les particuliers employeurs titulaires de l’ACTP et de la seule MTP sont oubliés de la distribution de masques. Allez-vous prendre des mesures ?

S.C : Nous sommes en train d’instruire les circuits possibles pour pouvoir intégrer les particuliers employeurs bénéficiaires de l’ACTP dans les circuits de distribution des masques. Comme les bénéficiaires de la PCH.

En Île-de-France, les aidants familiaux vont recevoir « 300 000 masques »

FF : Et les aidants ? Rien n’est prévu pour eux, pour les masques.

S.C : Nous avons travaillé avec les associations qui se chargeront de distribuer des masques aux aidants de personnes particulièrement vulnérables (polyhandicapées, atteintes de maladies neuromusculaires débouchant sur des complications respiratoires…).

Il peut s’agir d’équipements de protection achetés par des collectivités locales, comme c’est le cas en Île-de-France. Dans cette région, 300 000 masques viennent d’être remis à l’AFM Téléthon, au groupe Polyhandicap France et à APF France handicap.

L’aide financière exceptionnelle a été fléchée vers les familles avec enfants

FF : Les titulaires de l’AAH ne peuvent prétendre à une aide financière exceptionnelle que s’ils ont des enfants et bénéficient d’une aide au logement. Pourquoi ?

S.C : Environ 260 000 familles avec enfants, bénéficiant d’une aide au logement et d’une AAH, toucheront l’aide exceptionnelle de 100 € par enfant en mai. Le choix du gouvernement a été d’apporter un soutien prioritaire aux familles les plus modestes pour tenir compte des charges supplémentaires liées au confinement. Et notamment aux frais d’alimentation liés aux repas de midi des enfants qui sont d’ordinaire couverts par les tarifs sociaux des cantines scolaires. Cela représente 1 milliard de dépenses de solidarité.