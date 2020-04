A la Une du dernier magazine Faire Face : nouvelles technologies et handicap

Ordinateur, smartphone, tablette, applications, réseaux sociaux… En plein confinement dû au Covid-19, les nouvelles technologies n’ont jamais semblé aussi cruciales. Focus sur la construction d’un numérique innovant par et pour les personnes en situation de handicap.



S’informer, partager et donc maintenir le lien social, se divertir mais aussi se soigner via la télémédecine ou encore se rééduquer. Voici, entre autres, ce que permettent les nouvelles technologies.

Celles et ceux qui n’y ont pas accès s’en trouvent privés, et encore plus isolés. Hasard du calendrier, cette thématique est à la Une du dernier magazine Faire Face.

Le champ est vaste puisque les nouvelles technologies regroupent celles de l’information et de la communication mais également la robotique et la réalité virtuelle.

Pour un numérique respectueux de l’humain et de l’environnement

Les personnes en situation de handicap ont un rôle majeur à jouer dans l’émergence d’un numérique accessible et utile à tous. Non seulement universel mais respectueux de l’environnement. Facteur d’innovations technologiques et sociales. « L’évolution technologique doit être encadrée pour qu’elle respecte l’humain et l’environnement. Et ne devienne ni clivante, ni maltraitante », insiste Hervé Delacroix, coordinateur d’APF Lab handicap et nouvelles technologies, structure de l’association dédiée au numérique.



Se former, s’entraider, inventer

Dans ce numéro, des conseils pour maîtriser les outils informatiques : solutions matérielles et logicielles. Des espaces pour se former et s’entraider. La découverte des fablabs, ces labos de l’imagination au service de l’innovation. Et la marche à suivre pour celles et ceux qui voudraient s’y essayer.

Retours d’expériences et co-construction

Également des retours d’expérience de personnes handicapées en lien avec des start-ups et des entreprises pour penser les technologies de demain, au regard de leur expertise d’usage.

Un focus sur des prothèses du futur qui changent déjà le présent. Des déclinaisons insoupçonnées de la réalité virtuelle pour améliorer le quotidien.

Pour que le numérique de demain devienne facteur d’inclusion et de progrès pour tous.