La France a un incroyable talent : Bboy Haiper, breakdancer handicapé, a mis tout le monde d’accord

La France a un incroyable talent était de retour mardi 20 octobre sur M6. Comme d’habitude, l’émission réserve son lot de surprises. Pour cette première, le breakdancer Youcef Mecheri, aka Bboy Haiper, handicapé de naissance, a séduit le jury grâce à une prestation éblouissante.

On se souvient de Florent et Justin, un duo associant un danseur valide et un danseur en fauteuil roulant, finalistes de la 12e saison de La France a un incroyable talent, en 2017. Cette année encore, le programme de M6 a révélé un danseur en situation de handicap au parcours étonnant. Youcef Mecheri, aka Bboy Haiper, s’est découvert une passion pour la breakdance à l’âge de 13 ans.

« Toute ma rage, je la fais sortir dans ma danse. »

Avant de se lancer dans une interprétation très intense, Bboy Haiper a raconté son histoire. Celle d’un garçon algérien, orphelin de père et de mère très jeune qui a investi tous ses rêves dans la danse. « Toute ma rage, tout ce que j’ai dans mon cœur, je le fais sortir dans mes chorégraphies », a expliqué Youcef, né avec un handicap aux jambes.

Une claque aux préjugés

Porté par la seule force de ses bras, Bboy Haiper a présenté un numéro salué par une standing ovation. Et, la chanteuse Hélène Ségara s’est enthousiasmée : « Vous avez dû affronter beaucoup de choses pour être devant nous. Le regard des autres, les préjugés, et là vous êtes venu mettre une claque aux préjugés.»

