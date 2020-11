Droits des enfants en situation de handicap : ma vie après l’école

En complément du dossier sur les droits des enfants, le magazine Faire Face publie un guide pratique consacré à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Quelles sont les conditions d’attribution ? Comment bien remplir son dossier ? Que couvrent les compléments ? Quelles règles s’appliquent en cas de réduction d’activité professionnelle ou de recours à une tierce personne ?

À la présentation détaillée des dispositions réglementaires s’ajoutent conseils d’experts et foire aux questions sur des points très concrets, utiles aux parents dans leurs démarches. Le guide explique ce qui distingue AEEH et PCH et aide à choisir entre les deux. Il permet d’éviter de nombreux écueils et de mieux défendre ses droits et ceux de son enfant. Gratuit pour les abonné.e.s du magazine.