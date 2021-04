Lutte contre les discriminations : partagez vos idées, donnez votre avis

Dans la foulée de la plateforme antidiscriminations.fr, le gouvernement lance, ce jeudi 8 avril, une consultation citoyenne en ligne. Objectifs : que chacun puisse se prononcer sur l’efficacité des dispositifs de lutte existants et à venir. Mais aussi partager ses idées et bonnes pratiques pour en finir avec les discriminations.

Question : le développement du recrutement des personnes en situation de handicap permet-il de lutter contre les discriminations ? Entendez par-là, la prime à l’embauche de 4 000 euros dans le privé. Et l’objectif de 6 % d’apprentis en situation de handicap dans le public. Dix-huit des premiers répondants sont « D’accord ». Neuf sont « Mitigés » et six « Pas d’accord ». Suivent des « Arguments pour » et des « Arguments contre », sur lesquels il est possible de voter.

Une consultation de deux mois

Cet exemple est tiré de la rubrique “emploi” de la consultation citoyenne sur les discriminations, lancée ce 8 avril par Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, et Marc Fesneau, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne. Une consultation en ligne de deux mois visant à évaluer les mesures de lutte contre les discriminations. Et à voir comment sont reçues les solutions nouvelles envisagées.

Comme celle à la rubrique “Accès aux soins” : lutter contre les refus de soins auxquels se heurtent trop souvent les personnes en situation de handicap. À l’étude notamment, un “panier de soins” pour les résidents d’établissements médico-sociaux…

Emploi, logement, transport, accès aux soins…

Pour chacune des huit rubriques proposées (emploi ; logement ; transports ; sécurité ; accès aux loisirs ; accès aux services publics ; accès aux soins ; assurances, banques, mutuelles), il est aussi possible de soumettre ses idées. Comme un « meilleur accès aux soins psychiques », toujours à la rubrique “Accès aux soins”. Et en bas de chaque rubrique, un bouton « Je saisis le Défenseur des droits » renvoie sur www.antidiscriminations.fr, la plateforme lancée le 12 février pour orienter les personnes victimes ou témoins de discriminations.

Un rapport au Premier ministre

Que deviendront les contributions des internautes ? Les deux ministres s’engagent à remettre au Premier ministre les résultats de la consultation, dont la restitution aura lieu le 30 juin prochain. Ils inviteront, par ailleurs, les auteurs des vingt contributions les plus soutenues à échanger avec le gouvernement.

Élisabeth Moreno souhaite faire de cette consultation « un temps fort d’échange et de propositions concrètes et pratiques ». Elle invite associations, entreprises et collectivités locales, à s’en faire le relais. APF France handicap encourage d’ailleurs fortement les douze millions de personnes en situation de handicap et leur famille à participer en nombre. Alors, à vos claviers !