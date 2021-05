Une Caravane des enfants pour faire entendre la voix des jeunes en situation de handicap

Partie depuis le 15 mai, la Caravane des enfants APF France handicap a fait étape mercredi 26 mai à Paris. L’occasion d’un moment festif pour les enfants du service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (Sessad) de Paris, auxquels se sont joints les secrétaires d’État Sophie Cluzel et Adrien Taquet. Grâce au plateau TV itinérant, des jeunes en situation de handicap ont pu témoigner de leurs difficultés quotidiennes. Arrivée prévue le 24 juin au Havre.

« Depuis vingt-trois ans, je suis confrontée à une société qui ne fait pas de place aux personnes en situation de handicap. » D’une voix assurée, Léa, ambassadrice de la Caravane des enfants, a pris la parole au micro de la webradio francilienne Roue Libre.

Mercredi 26 mai, cet événement a fait escale dans le 13e arrondissement de Paris. Durant quelques heures, les enfants présents ont pu participer à différents ateliers : dessin, compostage, baptême de Harley-Davidson… Au-delà de l’aspect convivial, l’objectif de cette caravane itinérante est la libre expression des enfants en situation de handicap. Et l’échange autour d’initiatives d’inclusion avec des acteurs des 34 villes traversées.

Rendre les droits des enfants effectifs

En effet, « il est plus que temps de faire sauter les obstacles qui empêchent les enfants en situation de handicap de bénéficier des mêmes droits que les autres, à égalité, a déclaré Pascale Ribes, présidente d’APF France handicap, au côté de Sophie Cluzel, venue soutenir cette initiative. Et c’est bien l’objet de la Caravane des enfants. Leur donner la parole pour une prise de conscience collective de leur vécu quotidien et de l’urgence à les entendre et à rendre leurs droits effectifs. »

Droits des enfants : un dossier du magazine Faire Face Aller au centre de loisirs, au conservatoire de musique, pratiquer le judo, la danse… Autant d’occasions pour les enfants en situation de handicap de se faire des amis, s’épanouir et grandir. Mais où pratiquer une activité ? Existe-t-il des aides financières ? Quelle instance choisir pour faire entendre sa voix ? Comment la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) peuvent-elles faciliter la participation ? Dispositifs, conseils, contacts utiles jalonnent ce dossier et les enfants y prennent la parole.

« J’aimerais qu’on me demande mon avis »

Dans chaque ville, la Caravane des enfants installe un plateau TV. Au programme de ces heures de direct : les difficultés d’accès à l’éducation, à la culture, aux loisirs, au sport, à l’emploi, à une vie amoureuse… « C’est toujours le médecin qui décide à ma place. J’aimerais qu’on me demande mon avis », revendique Lilou, 10 ans. Les échanges sont diffusés en direct sur la plateforme Twitch et sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, durant toute la durée du projet, les jeunes peuvent exprimer leurs rêves, leurs colères, leurs difficultés. Comment ? Via la plateforme collaborative de la Caravane des enfants. Et à la fin de cette Caravane, l’ensemble des vidéos donnera lieu à un film d’une trentaine de minutes. Il retracera le circuit de la Caravane avec ses moments-clés et ses temps forts.

La Caravane des enfants s’arrête dans de nombreuses villes jusqu’au 24 juin. Pour découvrir les prochaines étapes en Ile-de-France et en Normandie, voici la carte des événements.