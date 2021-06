AAH en couple : l’individualisation s’éloigne

À l’initiative du Gouvernement, et avec le soutien des députés LREM et MoDem, la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a rejeté la déconjugalisation de l’AAH. Elle a aussi introduit un nouveau mode de calcul. Il fera des gagnants chez les allocataires sans enfants… et des perdants chez les parents.

« Le Code napoléonien considérait la femme comme une éternelle mineure. Là, nous considérons les adultes handicapés comme d’éternels mineurs. » L’argument avancé par la députée Agir ensemble, Annie Chapelier, ex-La République en marche, n’a pas convaincu les députés de la majorité gouvernementale de mettre fin à la conjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Pas plus que tous les autres arguments avancés par ses collègues de l’opposition, et notamment celui du droit à l’autonomie.

Primauté de la solidarité familiale

La Commission des affaires sociales, dans laquelle les élus marcheurs et MoDem sont majoritaires, a adopté, ce mercredi 9 juin, une version amendée de la proposition de loi visant à déconjugaliser l’AAH.

Elle a réintroduit la prise en compte des ressources du conjoint, concubin ou pacsé. Au nom de la sacro-sainte primauté de la solidarité familiale sur la solidarité nationale, entre autres. Et, pour faire passer la pilule, elle a remplacé l’abattement actuel de 20 % par un amendement forfaitaire. 5 000 € vraisemblablement.

Gain de pouvoir d’achat selon le Gouvernement

Le changement du mode de calcul va offrir un « gain de pouvoir d’achat » aux allocataires de l’AAH en couple, ont martelé les députés de La République en marche. 186 millions d’euros selon les estimations du Gouvernement, comme expliqué dans ce précédent article.

Neuf mois pour voter la loi

Cette mesure ne répond pas à la demande de fond des personnes handicapées, soit l‘individualisation de l’AAH, ont pointé les élus de l’opposition. Surtout, le simple fait de modifier le texte adopté par le Sénat revient à menacer ses chances d’aller au bout, puisqu’il devra alors repartir en seconde lecture devant le Sénat. Or, il ne reste que neuf mois avant la fin de la mandature.

« Tout amendement est une forme de refus »

Les représentants de tous les groupes parlementaires, à l’exception de ceux de la majorité présidentielle (LREM et MoDem), avaient d’ailleurs indiqué, en début de séance, qu’ils souhaitaient que la version approuvée par les sénateurs soit adoptée telle quelle par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée.

« Tout amendement est une forme de refus de voir cette loi votée », a prévenu Stéphane Peu, le rapporteur communiste.

Gain pour 120 000 allocataires sans enfants

Par ailleurs, le remplacement de l’abattement de 20 % par un abattement forfaitaire de 5 000 € ne va pas faire que des gagnants. Certes, 120 000 allocataires en couple sans enfants de moins de 20 ans devraient voir leur AAH progresser.

Parents pénalisés

Mais le collectif Le prix de l’amour a relevé que le changement pénaliserait de nombreux couples avec enfants. Faire-face.fr s’est livré à quelques simulations qui le confirment (lire tableau ci-dessous). Stella Dupont, député LREM, l’a reconnu en commission. « Il faut que les abattements des couples avec enfants soient aussi revus », a-t-elle promis.

Manifestation le 13 juin

La proposition de loi doit désormais être examinée en séance plénière, le 17 juin. Quelques jours auparavant, le 13 juin, Act Up organise, à Paris, un rassemblement en faveur de la déconjugalisation de L’AAH. Pour espérer peser sur le scrutin.