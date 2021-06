Béatrice, naturiste et lourdement handicapée : « Je n’ai pas honte de mon corps »

La Fédération française de naturisme a lancé une campagne pour promouvoir la nudité saine et naturelle et dire stop au body shaming (humilier quelqu’un sur des critères physiques). La photographe Tamara Hauvuy a photographié vingt naturistes et non naturistes de toutes morphologies. Parmi eux, Béatrice Starck, 66 ans, tétraplégique, qui pratique le naturisme avec son mari Christian depuis près de quarante ans.

« L’envie de pratiquer le naturisme est née d’une réflexion entendue sur la plage de Nice, il y a une quarantaine d’années. En me voyant en maillot de bain, une femme s’est écriée : “Ils ne les ont pas tous brûlés dans les camps de concentration !” Imaginez la violence de l’agression. Juste après, nous avons passé nos vacances dans un centre naturiste et j’ai constaté que le regard n’était pas du tout le même.

Le naturisme est devenu un mode de vie

Entre naturistes, on se regarde droit dans les yeux. Les relations sont beaucoup plus franches. Depuis, c’est devenu un mode de vie pour mon mari et moi.

Handicapée depuis ma naissance, atteinte d’une arthrogrypose, j’ai eu deux enfants. Et je suis sept fois grand-mère ! Petits, mes petits-enfants m’appelaient “Mamie Cars” du fait de mon fauteuil électrique. Des réflexions désobligeantes, j’en ai entendu tout au long de ma vie. Mais j’ai toujours assumé mes choix.

Je suis une personne comme une autre

Quand on m’a proposé de participer à cette campagne de la Fédération française de naturisme, j’ai été très enthousiaste. J’ai tenu à poser pour montrer que je n’ai pas honte de mon corps. Et pourtant, je suis lourdement handicapée. Mais le message que je souhaite faire passer, c’est que je suis une personne comme une autre. Je n’ai pas envie de me cacher. Le monde du naturisme est beaucoup plus tolérant que la société en général. D’ailleurs, de plus en plus de personnes en situation de handicap le pratiquent.

Je suis bien dans mon corps. Je n’ai jamais considéré le fauteuil comme un frein. Avec mon mari, nous avons créé une association Handicap Aventure. Depuis près de trente ans, nous proposons aux personnes en situation de handicap des activités à sensations extrêmes, des randonnées, des voyages, des sorties spéléologiques. »