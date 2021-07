Publi-information/Le brossage des dents enfin accessible à tous avec Y-Brush, efficace en 10 secondes !

Innovante brosse électrique, la brosse à dents automatique française Y-Brush propose aux personnes en situation de handicap de faciliter et de simplifier le brossage de leurs dents. Tant au niveau des gestes à accomplir que du temps nécessaire à un brossage efficace. Comment ? Voici toutes les explications.



Brosser ses dents correctement est généralement compliqué. Les Français se brossent les dents en moyenne une fois par jour pendant moins d’une minute. Insuffisant. De plus, si l’utilisateur est porteur d’un handicap ayant un impact sur la coordination ou la dextérité, comme des troubles dys ou autistiques, ou encore après un AVC, c’est souvent mission impossible.

En effet, la brosse à dents manuelle ou électrique est complexe à manier correctement. Sa préhension est peu adaptée, et souvent difficilement acceptée pendant plus de deux minutes. La Y-Brush se propose de faciliter le brossage en automatisant le geste de manière efficace, en seulement 10 secondes.

Un design unique

La Y-Brush se présente sous la forme d’une brosse en forme de Y. Elle est composée de 35 000 filaments en nylon très fins (moins d’un 0,1 millimètre) qui tapissent le fond et les parois. Ils sont idéalement inclinés à 45° pour brosser de bas en haut, afin d’atteindre les zones difficiles des dents et gencives et ainsi d’éliminer la plaque dentaire.

La flexibilité de la brosse et ses deux tailles disponibles permettent d’épouser toutes les formes de mâchoires enfants (à partir de 4 ans) et adultes. Le brossage par vibrations soniques douces est efficace en 10 secondes à peine. Car si les dents sont brossées de la même manière qu’avec une brosse à dents électrique, elles le sont toutes simultanément, arcade après arcade (toutes les dents du haut puis celles du bas).

Comment utiliser la Y-Brush ?

Après avoir appliqué du dentifrice sur la brosse avec un applicateur fourni, il suffit d’appuyer sur le bouton central pour choisir l’un des trois modes de brossage proposés : doux (15 s), normal (10 s), intensif (5 s). Ne reste plus qu’à insérer la Y-Brush dans la bouche qui, grâce à son matériau flexible et souple facilite l’entrée en bouche.

Puis, d’activer simplement la vibration des filaments en rappuyant sur le bouton central. Il suffit à ce moment de “mâchouiller” la brosse (un peu comme un chewing-gum), ce qui, combiné à l’inclinaison des filaments, reproduit le geste recommandé par les dentistes. Une fois le brossage terminé, Y-Brush s’arrête automatiquement. En plus de la rapidité du brossage et d’une utilisation intuitive, la Y-Brush se démarque par la remarquable autonomie de sa batterie de 3 mois.

Une invention made in France

La Y-Brush est produite en France par une société lyonnaise, créée en 2017. La technologie a été développée en collaboration avec des dentistes. Dans un premier temps, une gamme professionnelle a été lancée auprès des établissements médico-sociaux. Puis en 2018, est arrivée la gamme Y-Brush à destination du grand public, personnes valides comme en situation de handicap.

Promotion et réduction sur le pack été

La gamme Y-Brush propose différents accessoires : support pour la brosse, étui de rangement pour les déplacements, applicateurs de dentifrice pour adulte et enfant, etc. Ces différents accessoires sont d’ailleurs actuellement en promotion (jusqu’à – 50 % de réduction).

Du côté du prix des ensembles, le pack été (manche, brosse, câble USB, support de rangement, adaptateur et accès à un programme d’accompagnement) est affiché à 99 € (au lieu de 139,99 €) jusqu’au 27 juillet.

Et le pack start (manche, brosse, câble US et accès à un programme d’accompagnement est affiché à 89 € (au lieu de 124,99 €) jusqu’au 27 juillet.

De plus, un code de réduction est proposé à tous les lecteurs de Faire Face.fr. À rentrer au moment du paiement, ce code (FAIREFACE10) offre 10 € de réduction pour tout achat d’un pack. Il est valable une fois par personne et jusqu’à fin décembre. Dans certains cas, vous pourrez bénéficier d’une prise en charge.