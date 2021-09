Minima sociaux : les bénéficiaires handicapés « ont des conditions de vie dégradées »

Près de 30 % des bénéficiaires d’un minima social – AAH, minimum vieillesse, RSA, ASS – sont handicapés. Et plus pauvres en conditions de vie que les allocataires ne déclarant pas de limitations. C’est le constat d’une nouvelle étude de la Drees.

Il n’y a pas que l’AAH dans la vie des personnes handicapées. Les femmes et les hommes se déclarant fortement limités dans les activités que font habituellement les gens ne bénéficient pas tous de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). D’autres émargent au revenu de solidarité active (RSA). Mais aussi à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou à l’allocation de solidarité spécifique (ASS).

21 % des allocataires du RSA sont handicapés

C’est tout l’intérêt de la nouvelle étude de la Drees, basée sur des données de 2018. Cet organisme du service statistique public y détaille les conditions de vie des bénéficiaires handicapés de ces quatre minima sociaux.

Ils représentaient alors 39 % des allocataires du minimum vieillesse, 21 % du RSA et 16 % de l’ASS. Au total, plus d’une personne sur quatre touchant un minima social (28 %) est handicapée au sens de l’indicateur Gali (lire l’encadré).

Davantage d’allocataires de minima sociaux exposés aux privations

Les auteurs de cette enquête ont notamment mesuré la pauvreté des allocataires en conditions de vie. Cet autre indicateur se base sur la privation ou le renoncement à certains biens de consommation, services ou équipements. Ceci pour des raisons financières.

Sans surprise, les bénéficiaires de minima sociaux sont trois à six fois plus exposés à toutes les dimensions de la pauvreté en conditions de vie que l’ensemble de la population.

Vacances impossibles pour 8 allocataires sur 10 avec un handicap

Mais les allocataires handicapés sont plus souvent pauvres (64 %) que ceux ne déclarant pas de limitation (60 %). Plus de six sur dix rapportent que les revenus de leur ménage ne suffisent pas à couvrir toutes leurs dépenses. Plus de 80 % précisent ne pas avoir les moyens de remplacer des meubles hors d’usage ou de s’offrir une semaine de vacances par an.

Impossibilité de payer des soins pour certains

En outre, ils déclarent plus souvent avoir renoncé, pour raisons financières, à une consultation chez le médecin (18 % contre 15 %). Idem pour des soins dentaires (33 % contre 26 %).

Dégradation de l’état de santé pour beaucoup

Inquiétant constat, d’autant que 68 % des bénéficiaires handicapés de minima sociaux se perçoivent en mauvaise ou en très mauvaise santé. C’est quinze points de plus que parmi l’ensemble des citoyens en situation de handicap (53 %). Et près de cinq fois plus que les bénéficiaires non handicapés (14 %).

Conclusion de la Drees : les bénéficiaires handicapés de minima sociaux « ont en moyenne des conditions de vie dégradées par rapport aux personnes handicapées dans la population générale et par rapport aux bénéficiaires de minima sociaux qui ne sont pas en situation de handicap ».