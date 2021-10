Amours et handicaps : un salon pour parler de la vie affective et sexuelle sans tabou

Les 1er et 2 octobre se tient la deuxième édition du salon Amours & Handicaps à Hyères (83). Deux jours pour s’informer et échanger autour des thèmes liés à la vie affective, sentimentale et sexuelle. Au programme : des conférences, des tables rondes et des consultations avec des professionnels.

Trois ans après sa première édition, le salon Amours & Handicaps rouvre ses portes à Hyères. Organisée par APF France handicap et l’Unapei Alpes Provence, cette manifestation permet d’aborder des questions sur la vie affective, sentimentale et sexuelle des personnes en situation de handicap. Un sujet sur lequel circule toujours de nombreuses idées reçues.

Consultations individuelles et présentation de matériel adapté

Le salon Amours & Handicaps s’adresse à toutes les personnes directement concernées par tout type de handicap. De même qu’à leur entourage, aux acteurs associatifs, institutionnels et de la santé.

Ainsi, le public peut assister et participer à différentes activités : conférences, tables rondes, ateliers découverte. Des consultations sont également mises en place avec des professionnels (gynécologues, sexologues, sage-femmes, psychologues…). Également au programme, la présentation d’outils pédagogiques et de matériels adaptés pour une vie affective et sexuelle plus épanouie.

Pour cette édition, l’accent est mis sur le thème des violences faites aux femmes avec la participation de Marie Rabatel, présidente de l’Association Francophone de Femmes Autistes. Une conférence autour des identités sexuelles, tenue par Élie Bouët, membre du Planning familial 47, se déroule le samedi 2 octobre.

Enfin, la webradio Roue Libre d’APF France handicap s’associe à l’événement via l’émission « La sex.U.alité n’est pas une histoire à dormir debout » diffusée en direct. Il sera possible de réagir via le chat de Twitch ainsi que de suivre tous les temps forts de ce salon.

Forum du Casino d’Hyères. Accès à l’événement sur présentation d’un pass sanitaire. Une soirée festive clôture l’événement. Plus d’informations sur le site du salon.