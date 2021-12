Rétrospective handicap 2021 (2/2) : du vent dans les voiles et dans les aides

Une petit brise pour la PCH, qui a vu ses tarifs augmenter et les besoins des parents – partiellement – reconnus. Un souffle nouveau pour les congés de proche aidant et de parent d’enfant handicapé. Un vent de succès pour les handisportifs français. Second et dernier épisode de notre rétrospective 2021.

Compensation / Ça bouge pour la PCH

La prestation de compensation du handicap avait très peu évolué depuis sa création. En 2021, en revanche, son périmètre et, surtout, ses tarifs ont beaucoup bougé.

Depuis le 1er janvier, les parents handicapés allocataires de la PCH peuvent bénéficier d’un forfait d’aides humaines et d’aides techniques pour s’occuper de leur enfant âgé de moins de 8 ans. Des associations regrettent toutefois que les critères d’accès restent beaucoup trop restrictifs et que la PCH n’étant pas individualisée, les besoins réels ne soient pas couverts.

Le tarif horaire de la PCH pour les clients de services prestataires n’avait pas évolué depuis 2015, enkysté à 17,77 €. En l’espace de six mois, il a connu trois hausses successives. Il est passé à 18,25 € le 1er juillet. Puis à 21,21 €, le 1er octobre. Et il devrait atteindre 22 €, minimum, le 1er janvier 2022. Ce qui permet d’espérer une baisse du reste à charge… sous réserve que les services d’aide à domicile jouent le jeu.



Aidants / Davantage d’argent, davantage de temps

Le congé de proche aidant se bonifie avec le temps. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, adoptée en novembre, a aligné l’allocation journalière de proche aidant (Ajpa) sur le montant du Smic net journalier. Elle devrait donc passer, début 2022, à 58 € contre 43 € actuellement pour une personne en couple et 52 € pour un célibataire. Cette revalorisation s’appliquera aussi à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Par ailleurs, le Parlement a renforcé les droits des parents d’enfants malades ou handicapés. Les salariés ayant utilisé les 310 jours de leur congé de présence parentale autorisés sur trois années peuvent désormais le prolonger jusqu’à 620 jours. La durée continue maximale à temps plein passe donc de quatorze à vingt-huit mois. Pendant ce congé, les parents touchent l’AJPP – dont le montant vient d’être revalorisé.

Sport / Des exploits et des Jeux

C’est une première pour un skipper handicapé. Le 28 janvier, après 80 jours de navigation, Damien Seguin, né sans main gauche, franchissait la ligne d’arrivée du Vendée globe, le tour du monde en solitaire sans escale. Seulement dix-huit heures après le vainqueur.

Autre discipline, autre exploit. Théo Curin, le nageur quadri-amputé, a traversé à la nage le lac Titicaca, au Pérou, fin novembre. 122 kilomètres dans une eau à dix degrés, à près de 4 000 mètres d’altitude.

2021 aura également été une année paralympique. La France a achevé ses Jeux de Tokyo à la 14e place du classement, avec 54 médailles. C’est quasiment deux fois plus qu’à Rio en 2016… et mieux que l’objectif initial de 35 breloques. Rendez-vous à Paris en 2024 !