Fiscalité & handicap : un guide pour faciliter votre déclaration d’impôts 2020

Depuis lundi 20 avril, vous pouvez faire votre déclaration d’impôts en ligne. Le prélèvement à la source, en place depuis janvier 2019, n’a pas encore supprimé cette obligation. Le guide Fiscalité & handicap, édition 2020, du magazine Faire Face vous accompagne dans cette démarche.



Connaître les règles de la télédéclaration et déclaration papier. Les modalités de votre taux d’imposition et la façon de le modifier. Mais aussi les abattements, réductions et crédits d’impôts en lien avec le handicap… : utile pour être au fait de ses droits.

Du nouveau pour les aidants familiaux

C’est pourquoi, le magazine Faire Face publie son guide édition 2020 “Fiscalité & handicap : tous nos tuyaux pour vos impôts”.

Également au sommaire de ce guide cliquable, les nouveautés fiscales. En effet, pour la première fois, le dédommagement des aidants familiaux n’est plus soumis à l’imposition sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux (CSG et RDS). Et si la taxe d’habitation disparaît progressivement, ce n’est pas le cas de la contribution à l’audiovisuel public. Sauf si vous en êtes exonéré en raison de votre handicap.

Des dates limites de déclaration repoussées en raison du Covid-19

En raison de l’épidémie du Covid-19, le gouvernement a repoussé les dates limites de déclaration. La date limite de déclaration en ligne passe au 4 juin dans la zone 1 (départements de 01 à 19) et pour les non-résidents, au 8 juin 2020 pour la zone 2 (départements de 20 à 54) et au 11 juin pour la zone 3 (départements 55 à 974/076). Pour la déclaration papier, la date limite est fixée au 12 juin 2020.