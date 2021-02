AAH en couple : Sophie Cluzel dit huit fois non à l’individualisation

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées a longuement rappelé aux sénateurs pourquoi elle ne soutiendrait pas la proposition de loi sur l’AAH en couple. Solidarité entre époux, droit commun pour tous, protection des perdants… : Sophie Cluzel a ratissé large.

L’Allocation adulte handicapé individualisée ne passera pas par elle. Devant la commission des affaires sociales du Sénat, Sophie Cluzel a redit, ce jeudi matin 18 février, son opposition à la déconjugalisation de l’AAH. Les sénateurs doivent en effet examiner, le 9 mars, la proposition de loi visant, entre autres, à supprimer la prise en compte des ressources du conjoint pour le calcul de l’AAH. La secrétaire d’État a développé un réquisitoire en huit points.

1 – La solidarité dans le couple est fondamentale

« Parce que le foyer est la cellule protectrice de notre société, la solidarité nationale doit s’articuler avec la solidarité familiale. » Les conjoints doivent s’entraider. Et si cela ne suffit pas, alors, et seulement alors, l’État prend le relais.

2 – La solidarité nationale doit cibler les plus démunis

« Parce que c’est le fondement même de notre système que d’assurer la juste redistribution de l’effort de solidarité vers ceux qui en ont le plus besoin, il est légitime de tenir compte de l’ensemble des ressources du foyer des bénéficiaires. » Le partage des charges et des revenus entre conjoints est un principe de droit commun, défend-elle.

3 – Les personnes handicapées doivent rester dans le droit commun

L’individualisation de l’AAH « ferait sortir du droit commun le 1,2 million de bénéficiaires de l’AAH. Ce droit commun auquel les personnes en situation de handicap aspirent, prétendent et qu’elles revendiquent. » Question de cohérence, selon Sophie Cluzel.

4 – Cela aurait valeur de – mauvais – exemple

Individualiser l’AAH « ouvre la brèche dans la déconstruction de nos dispositifs de protection sociale ». Et de citer le RSA, les APL, l’allocation de solidarité aux personnes âgées… Leur attribution dépend de la prise en compte des revenus du foyer.

5 – Les allocataires de l’AAH bénéficient déjà de mesures spécifiques

« Les abattements sur les ressources prises en compte pour l’éligibilité à l’AAH sont nettement supérieurs à toutes les autres allocations. » La Caf ne retient effectivement qu’une partie des revenus. Du conjoint et de l’allocataire lui-même (35 % des allocataires en couple travaillent selon Sophie Cluzel). Les règles de calcul sont plus favorables que pour pour les autres minima sociaux.

Idem pour les plafonds de ressources d’éligibilité pour un allocataire en couple. Ils sont en effet plus élevés : 1,81 x le plafond pour une personne seule pour l’AAH contre 1,5 pour le RSA.

6 – La proposition de loi ne ferait pas que des gagnants

44 000 foyers seraient perdants, si la proposition de loi était adoptée en l’état. En l’occurrence, « les allocataires qui travaillent en couple avec un conjoint qui perçoit peu ou pas de revenus. »

Avec l’instauration d’un plafond individuel pour le droit à l’AAH, ces personnes perdraient en effet le bénéfice d’un plafond de couple presque deux fois plus élevé. Plafond intéressant pour eux puisque leur conjoint a peu de ressources. Il leur permet donc de toucher, actuellement, une AAH plus élevée.

A contrario, selon Sophie Cluzel, « l’individualisation des ressources favoriserait particulièrement les couples actuellement inéligibles en raison d’un montant de ressources trop élevé ». Ce qui va à l’encontre de son deuxième argument : la solidarité nationale doit soutenir les plus démunis.

7 – Les allocataires de l’AAH ont droit à des mesures fiscales

« Les avantages fiscaux représentent un autre soutien financier à ces foyers. » L’AAH n’est pas imposable. Les foyers comptant une personne en situation de handicap bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire. Et ils sont exonérés de taxe d’habitation et de taxe foncière.

8 – La question des violences est un vrai sujet mais…

Dès qu’une femme quitte son conjoint, les ressources de ce dernier ne sont plus prises en compte pour le calcul de l’AAH. Et la Caf s’engage à traiter ces situations de séparation dans les dix jours au plus tard.

Mais prendre une telle décision « peut-être difficilement réalisable pour des femmes en situation de handicap (…) parfois sous emprise », a reconnu Sophie Cluzel. « Il nous faut mieux les accompagner » a-t-elle conclu… sans préciser comment.