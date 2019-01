Télévision : mais où sont passées les personnes handicapées ?

Les années se suivent et se ressemblent. Selon le dernier baromètre CSA de la diversité, le handicap est toujours quasiment invisible à la télévision. Sa représentation est aussi très peu diversifiée.

Dans la vraie vie, quelque 20 % des Français sont en situation de handicap. Soit 12 millions de personnes avec à 80 % un handicap invisible. Les personnes à mobilité réduite, selon les chiffres de l’Insee, ne dépasseraient pas les 850 000 individus.

Pourtant, à la télévision, le handicap moteur est le plus représenté (26 %). Devant le nanisme – merci Mimie Mathy, alias Joséphine Ange gardien, et Peter Dinklage, le Tyrion Lannister de Game of Thrones –, les handicaps mentaux ou psychiques et les handicaps visuels et auditifs. La trisomie, elle, ne pèse pas plus de 1 % des représentations du handicap.

Moins de 1 % de personnes handicapées dans les programmes

Mais les apparitions ont beau se multiplier, comme celle de Mélanie à la météo ou celles de Florent et Justin dans La France a un incroyable talent, le handicap à la télévision reste ridiculement représenté selon le baromètre CSA 2018 de la diversité. Moins de 1 % depuis des années, avec 0,7 % en 2018 contre 0,67 % l’année précédente.

Pire, des 1 450 heures de programmes visionnées sur dix-huit chaînes de la TNT gratuite pour établir le baromètre, il ressort une image très unitaire du handicap. « Globalement, les personnes en situation de handicap sont des hommes blancs, de 35 à 49 ans, inactifs, ayant un rôle positif, habitant les quartiers périphériques », note le CSA. Il serait temps que les diffuseurs sortent des vestiaires et se jettent à l’eau.