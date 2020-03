Au foyer, résidents handicapés et salariés s’adaptent à l’isolement pour échapper au coronavirus

Les 53 résidents de ce foyer d’accueil médicalisé à Bordeaux n’ont plus le droit de sortir, ni de recevoir de visite depuis une semaine. La vie de cette collectivité se réorganise pour tenir le siège pendant plusieurs semaines. (Les photos qui illustrent ce reportage téléphonique, confinement de la structure oblige, sont issues de vidéos réalisées en septembre 2019).

Ce matin, Cécile Graouer est passée déposer du gel douche au secrétariat. En contrepartie, elle espère récupérer bientôt des cotons de démaquillage. « La direction de l’établissement a mis en place cette bourse d’échanges entre résidents, explique cette quasi-quadragénaire, qui vit au foyer d’accueil médicalisé (Fam) Monséjour APF France handicap, à Bordeaux. Pour limiter les risques de contamination, plus aucun d’entre nous n’a le droit d’aller faire des courses. Pour l’alimentation, cela ne pose aucun problème puisque nous mangeons au réfectoire. Mais pour les produits de la vie courante, le troc peut dépanner.»

Sas d’accès unique, nettoyage accentué

Depuis le 14 mars, les 53 résidents du Fam – aucun n’est retourné dans sa famille – sont à l’isolement. Par mesure de sécurité, ils n’ont plus le droit de sortir. Ni de recevoir de visites.

Les salariés doivent passer par un unique sas d’accès, avec gestes barrières obligatoires, les autres entrées étant fermées. Le personnel administratif travaille depuis son domicile. Et le nettoyage des locaux et des chambres a été renforcé. Avec un soin particulier apporté aux portes et aux poignées.

Plus de kiné sauf pour les soins essentiels

« Heureusement, qu’il y a un grand terrain autour du foyer. Cela nous permet de prendre l’air », raconte Cécile Graouer. Mais ce qui lui manque le plus, ce sont les séances de kiné. « J’ai peur de perdre de l’autonomie. »

Au sein du foyer, seuls les soins essentiels ont été maintenus. La kiné respiratoire notamment. « Nous avons également décidé de recommencer les soins de kiné pour les personnes atteints de trouble intestinal, précise André Léger, son directeur. On s’adapte au cas par cas. »

Repas en commun au réfectoire

La vie collective reste la norme. « On ne mettra en place des consignes de confinement plus drastiques que si l’un des résidents est atteint par le virus, conformément aux recommandations sanitaires », explique-t-il.

Pour l’heure, les résidents continuent à déjeuner au réfectoire. Et les ateliers rythment la journée. Mais la capacité d’accueil de chacun d’entre eux se limite maintenant à dix. Et les animateurs ont adapté le programme habituel à la nouvelle donne.

Méditation, groupe de parole et appels en visio

La matinée et les après-midis démarrent donc désormais par une séance de méditation, de relaxation et d’initiation à la sophrologie. Deux fois par semaine, une réunion d’information est consacrée au coronavirus. L’occasion de rappeler les gestes barrières, de ré-expliquer la nécessité du confinement, etc.

La psychologue anime un groupe d’expression libre les lundi et jeudi. Pour maintenir le lien avec les familles, les animateurs aident certains résidents à communiquer avec leurs proches. Avec des applications vidéos, s’ils le souhaitent.

Le masque fait débat

Et les masques ? Le foyer disposait de modèles chirurgicaux dans ses réserves. De plus, il devrait en récupérer cette semaine, sur les stocks nationaux. « Ici, notre doctrine d’utilisation, conforme aux recommandations sanitaires, est claire, assure André Léger. Les professionnels n’en portent que s’ils toussent ou pratiquent des soins rapprochés, la kiné respiratoire en l’occurrence. »

« Mais c’est vrai que la question fait débat, en interne, poursuit-il. Certains salariés et résidents aimeraient que le port du masque soit généralisé. Ce qui est impossible, à l’heure actuelle, vue nos dotations. Au-delà des mesures techniques, indispensables, il faut prendre en compte les facteurs psychologiques. Mon rôle, c’est aussi de rassurer les résidents et les professionnels, que cette crise inquiète. »

Compenser l’absence de 14 salariés

L’établissement doit également compenser les absences de salariés. Sur les 69 opérationnels avant l’entrée en vigueur du confinement, 14 sont en arrêt de travail. Parce qu’ils doivent garder leurs enfants ou que leur état de santé est considéré comme à risque.

« Nous avons pris des remplaçants. Et nous réduisons le temps passé auprès de chaque résident, tout en assurant l’essentiel, explique André Léger. Nous n’avons pas encore eu recours aux heures supplémentaires. Je ne veux pas épuiser le personnel dès le début de la crise. Les équipes se mobilisent pour garantir la continuité des soins et la sécurité de tous. Il faut tenir sur la durée. »