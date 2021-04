Accouchement difficile pour la PCH parentalité

À de rares exceptions près, les parents ayant demandé la PCH parentalité attendent toujours le versement de cette prestation. De plus, les conditions d’éligibilité restreignent le nombre de ménages y ayant droit.



Perrine attend toujours*. Voilà plus de quatre mois que cette maman, en situation de handicap, a adressé sa demande de PCH parentalité à sa MDPH. C’était mi-janvier, peu après la publication au journal officiel des textes créant ce forfait au 1er janvier 2021. « Mais je n’ai toujours pas de réponse, regrette-elle. On m’a dit que cela devrait tomber d’ici la fin du mois. »



Un forfait pour financer aides humaines et aides techniques

La mise en route de cette nouvelle prestation, destinée à financer les aides humaines et aides techniques dont ont besoin pères et mères handicapés, a du retard à l’allumage.



« Les autres parents que je connais n’ont encore rien touché, eux non plus », précise Perrine. Le secrétariat d’État avait pourtant assuré que l’aide serait simple à obtenir (voir encadré).



Les logiciels prochainement mis à jour

C’était sans compter sur le temps nécessaire à l’adaptation des logiciels informatiques. Dans les MDPH, qui examinent les demandes de PCH, et dans les conseils départementaux, qui les paient.

Pour faire simple, tant qu’il n’y a pas la case correspondante dans les ordinateurs, impossible d’attribuer ou de verser le forfait parentalité. Sauf à procéder manuellement, ce qui peut arriver ici ou là.

« Les éditeurs devraient assurer les mises à jour, entre avril et juin, précise Dominique Lagrange, le président de l’association des directeurs de MDPH. Cela étant dit, pour le moment, nous avons assez peu de demandes. »



Une enquête en ligne d’APF France handicap

« Les limites imposées par le décret excluent de fait une large partie des parents en situation de handicap », regrette l’association, en s’appuyant sur les résultats d’une enquête en ligne.



Certes, l’échantillon est limité. Mais parmi les 94 personnes qui avaient déjà répondu, au 31 mars 2020, une seulement percevait déjà la PCH. Et seule une autre l’avait demandée.

Pour le reste, la grande majorité n’y avait pas droit. 61 % ne bénéficiaient pas de la PCH et ne satisfaisaient donc pas à l’un des critères d’éligibilité. Et 67 % avaient des enfants âgés d’au moins 8 ans. Or, cette prestation est réservée aux parents d’enfants n’ayant pas plus de 7 ans.

Versement rétroactif au dépôt de la demande

Perrine, elle, remplit bien les deux conditions. Et compte sur cette PCH pour financer une salariée qui l’accompagnerait, notamment, pour aller chercher son enfant à l’école. « Actuellement, c’est son papa qui doit y aller tous les soirs, au sortir du travail », explique-t-elle.

Grâce à cette aide financière, le petit garçon ne sera plus obligé de rester à la garderie le soir. Ni de manger à la cantine, le midi. « La MDPH m’a assuré que le versement sera rétroactif au dépôt de ma demande. Mais je préfère avoir ma notification avant d’engager des frais. » Encore quelques semaines de patience…

* Elle n’a pas souhaité donner son nom de famille.

L’enquête en ligne d’APF France handicap se poursuit. Remplissez ce court questionnaire. L’analyse des résultats donnera des informations précieuses sur le déploiement de la prestation et son adéquation aux besoins.