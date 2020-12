La France a un incroyable talent : Bboy Haiper a gagné le cœur du public

Danseur en situation de handicap, Bboy Haiper faisait partie des 13 finalistes de la 15e édition de La France a un incroyable talent. Si ses trois prestations ont largement emballé le jury et le public, il n’a pas remporté le trophée. Mais cette visibilité devrait peut-être lui ouvrir de nouvelles portes dans un contexte sinistré pour les artistes.

Ils étaient 13 finalistes hier soir pour la grande finale de l’émission La France a un incroyable talent. Parmi eux, le breakdancer Youcef Mecheri, plus connu sous le nom de Bboy Haiper, handicapé de naissance. Repéré lors des auditions, on peut dire sans se tromper que le jeune homme a fait un parcours sans faute dans l’émission. Il a même récolté un golden buzzer qui lui a ouvert directement les portes de la finale.

En manque de projets en raison de la crise sanitaire

Danseur professionnel de 29 ans, Bboy Haiper vit à Paris depuis deux ans et danse depuis 2002. Il a découvert la breakdance en Algérie dont il est originaire et se produit dans différents concours et compétitions internationales. Il participe aussi à des spectacles de rue.

Mais depuis plusieurs mois, en raison de la crise sanitaire, il peine à exercer son art. Les projets sont un peu à l’arrêt. Sa participation à La France a un incroyable talent est donc arrivée à point nommé car il avoue se sentir un peu à l’étroit dans son petit appartement.

Dans le sillage du danseur Bboy Junior, vainqueur en 2007 ?

Bboy Haiper n’est pas le premier breakdancer en situation de handicap à participer à l’émission. En 2007, Bboy Junior a remporté cette compétition. Déjà très connu dans le milieu de la danse hip-hop avant sa participation, il mène depuis une brillante carrière de danseur et de chorégraphe.

On a pu le voir récemment dans une série de programmes courts créés à l’occasion de Semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de Handicap (SEEPH). Souhaitons à Bboy Haiper le même parcours…