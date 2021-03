À vous de voir [ France 5 ] : la sage-femme Béatrice Idiard-Chamois poursuit son infatigable soutien aux futures mamans handicapées

L’émission À vous de voir suit Béatrice Idiard-Chamois, une sage-femme investie depuis de nombreuses années pour améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées. Elle-même en situation de handicap, elle aide de futures mères à vivre leur grossesse plus sereinement. À regarder en replay.

« Comment allez-vous faire avec un enfant ? Et comment pourrez-vous vous déplacer avec une poussette alors que vous êtes non-voyante ? » Aujourd’hui encore, la réaction de beaucoup de professionnels de santé est de décourager les femmes en situation de handicap de tomber enceintes. Depuis plus de vingt ans qu’elle accompagne ces futures mamans, la sage-femme Béatrice Idiard-Chamois ne décolère pas.

Lutter contre les avis stigmatisants

Certains avis stigmatisants la choquent. « Un jour, j’ai même entendu : “Comment l’enfant va-t-il apprendre à marcher alors que les deux parents sont en fauteuil roulant ?”» Ce nouveau numéro de À vous de voir* (diffusé aujourd’hui sur France 5, et disponible en replay) suit l’accompagnement de trois mères ou futures mères.

Qui mieux que Béatrice Idiard-Chamois, elle-même atteinte d’une maladie génétique rare (syndrome de Marfan), malvoyante et en fauteuil roulant, pour comprendre la solitude dans laquelle se trouvent certaines femmes ? À l’Institut mutualiste Montsouris, à Paris, elle les suit avec une bienveillance rare. En les écoutant, en les aidant à surmonter leurs appréhensions, cette sage-femme leur permet d’endosser progressivement leur rôle de mère. Et, à se sentir légitimes.

La peur des mères handicapées d’être jugées par les valides

« Leur plus grande peur ? Être jugées par les valides », reconnaît Béatrice Idiard-Chamois. Selon elle, ces mères « n’ont pas le droit à l’erreur ». Ainsi, face à deux mamans qui s’y prennent mal, on va dire à l’une : “Ce n’est pas grave. C’est votre premier enfant”. Et à l’autre, qu’elle n’y arrive pas parce qu’elle est en situation de handicap. De fausses représentations qu’elle combat au quotidien.

* À vous de voir est un rendez-vous mensuel diffusé sur France 5. Il a pour objectif de sensibiliser le grand public au quotidien des personnes malvoyantes et des aveugles.