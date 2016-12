Prime d’activité et pension d’invalidité : la Caf apporte des précisions

La mise en place de la prime d’activité pour les pensionnés d’invalidité exerçant une activité professionnelle connaît des ratés, à en croire les commentaires déposés sur faire-face.fr, le site d’actus du handicap. Sollicitée par la rédaction, la Caf distingue les demandes déposées avant le 21 octobre ou à compter de cette date.

Que la mise en œuvre de la prime d’activité aura été difficile ! Depuis fin octobre, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité exerçant une activité professionnelle peuvent demander cette prestation. Dix mois après les autres personnes en emploi…

Mais vous êtes nombreux, dans vos commentaires à notre précédent article sur le sujet, à témoigner de vos difficultés à faire valoir vos droits. Nous avons sollicité la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) à de nombreuses reprises, avant d’obtenir les réponses suivantes.

Si vous avez déposé votre demande avant le 21 octobre

Si vous avez déposé votre dossier avant le 21 octobre, « il est probable que les droits soient erronés », car la demande en ligne n’était pas correctement paramétrée. Les personnes concernées « peuvent se manifester auprès de leur Caf pour un réexamen des droits ».

Elles doivent donc déposer un recours contre la décision de rejet. Elles disposent de deux mois, à compter de la date de réception de la réponse de la Caf, pour saisir la commission de recours amiable. Vous trouverez la marche à suivre dans la rubrique voie de recours, sur votre compte en ligne, sur le site de la Caf.

C’est ce qu’a fait cette lectrice de Faire Face qui perçoit un salaire et une pension d’invalidité. Le simulateur lui accordait une prime d’activité. Mais sa demande, déposée mi-octobre, avait été rejetée. Elle a donc déposé un recours, et obtenu gain de cause. La Caf l’a informée, mi-décembre, qu’elle percevrait bien une prime d’activité en octobre, novembre et décembre.

Si vous avez déposé votre demande à compter du 21 octobre

Si vous avez déposé votre dossier à compter du 21 octobre, « les droits sont bien calculés puisque la partie ressources du formulaire en ligne permet d’identifier spécifiquement ce type de ressources et de faire le calcul approprié ». Mais si votre demande a été rejetée alors que le simulateur vous y donnait droit, saisissez la commission de recours amiable.

La prime d’activité est réservée aux travailleurs

Pour le calcul de la prime d’activité, la pension d’invalidité bénéficie de la même prise en compte que l’allocation adulte handicapé (AAH). Elle est considérée comme un revenu d’activité, au même titre que les revenus professionnels, et non comme une prestation sociale. Cette mesure est favorable aux travailleurs handicapés.

En effet, bénéficier de prestations sociales limite fortement le droit à ce nouveau dispositif. Mais ce traitement de faveur ne s’applique à votre pension d’invalidité que si vous êtes en emploi. Si seul votre conjoint travaille, votre pension sera alors prise en compte comme une prestation sociale : votre ménage risque alors d’être privé de prime d’activité. Franck Seuret