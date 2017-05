90 % des salariés atteints de sclérose en plaques (Sep) ont révélé leur maladie à leur employeur et à leurs collègues. L’annoncer permet généralement d’améliorer le quotidien au travail. Mais la Sep reste un frein à l’emploi.



En parler ou pas ? Les salariés atteints de la sclérose en plaques (Sep) ont tranché. 90 % ont fait le choix d’annoncer leur maladie à leur employeur et à leurs collègues, révèle l’enquête menée par le laboratoire Roche en partenariat avec l’Union pour la lutte contre la sclérose en plaques (Unisep) et l’Association des Paralysés de France (APF). Pour pouvoir justifier les absences imprévues et les arrêts maladie, mais aussi par souci de transparence.

70 % d’entre eux estiment qu’en parler a permis d’améliorer leur quotidien au travail. Leurs horaires ont souvent été aménagés et leur poste de travail adapté.

« La méconnaissance de la maladie engendre la peur.»

La Sep touche quelque 100 000 personnes en France. Mais cette maladie inflammatoire chronique et invalidante du système nerveux central reste méconnue du grand public. Elle est d’autant plus difficile à appréhender que ses effets sont très variables d’un patient à l’autre. Et que certains symptômes ne sont pas forcément visibles : faiblesse musculaire, diminution de la sensibilité, altération de la mémoire et de la concentration…

« La méconnaissance de la maladie engendre logiquement la peur, précise Carole de Mulatier, chargée de mission à l’Unisep. Le fait que l’employeur et les collègues soient informés peut les rendre bienveillants. »

La sep diagnostiquée à 30 ans en moyenne

La Sep n’en reste pas moins un frein à l’évolution de carrière, selon la moitié des patients interrogés. Elle conduit d’ailleurs régulièrement au licenciement pour inaptitude. 87 % considèrent même que cette maladie constitue un véritable frein pour trouver un travail.

L’évolution aléatoire du handicap, une des caractéristiques de la Sep, rebute les employeurs. Inquiétant lorsqu’on sait que le diagnostic est posé à 30 ans en moyenne. Certains n’ont donc pas encore démarré leur vie professionnelle qu’ils doivent déjà tirer une croix dessus. Franck Seuret