Le nombre de demandeurs d’emploi handicapés passe la barre des 500 000

Entre septembre 2016 et septembre 2017, le nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap a augmenté presque deux fois plus vite que celui de l’ensemble des chômeurs. Il a atteint un nouveau niveau record.

Un cap symbolique vient d’être franchi. En septembre 2017, la France comptait plus de 500 000 demandeurs d’emploi handicapés, selon les données que vient de rendre publiques l’Agefiph. Soit 100 000 de plus qu’il y a quatre ans. Et quasiment deux fois plus que fin 2010. Ces statistiques portent sur les catégories de chômeurs, A, B et C, pour la France entière.

8,5 % des demandeurs d’emploi sont en situation de handicap

Certes, le marché national de l’emploi continue de se dégrader. Mais le nombre de travailleurs handicapés inscrits à Pôle emploi augmente beaucoup plus vite (+4,2 % sur un an) que celui de l’ensemble des demandeurs d’emploi (+2,4 %). Et le rythme s’accélère. Aujourd’hui, plus d’un chômeur sur douze est en situation de handicap.

Forte augmentation du nombre de travailleurs reconnus handicapés

Les chômeurs en situation de handicap pâtissent de la morosité économique, comme l’ensemble de la population active. Mais l’explosion de leur nombre est également due à la forte augmentation du nombre de travailleurs reconnus handicapés. En 2015, dernière année pour laquelle les statistiques sont disponibles, 2,7 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans avaient une reconnaissance administrative de leur handicap. 300 000 de plus qu’en 2013. Une des conséquences, entre autres, du vieillissement de la population et de l’intensification des conditions de travail.

Des chômeurs plus âgés et moins formés

Les demandeurs d’emploi handicapés sont plus âgés. 48 % ont au moins 50 ans (25 % tous publics confondus). Ils sont aussi moins formés. 25 % (contre 17 %) ont un niveau inférieur au CAP et 27 % seulement (contre 46 %) ont le bac ou plus. Ils peinent donc à trouver ou retrouver une place sur le marché du travail. Franck Seuret