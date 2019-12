Spectacle vivant : un pas vers l’accessibilité universelle

Relax, c’est le nom d’un nouveau dispositif permettant à des personnes atteintes de troubles comportementaux d’assister à des concerts, opéras, représentations de cirque… avec tout le monde.

Peut-on être porteur d’un handicap qui engendre des comportements atypiques et assister, en même temps que des spectateurs pointilleux sur la qualité d’écoute, à des concerts, opéras ou tout autre spectacle vivant ?

Pour l’association Ciné-ma différence, la réponse est oui. Ainsi, elle a lancé le 18 décembre le dispositif Relax en partenariat avec l’Opéra Comique de Paris. D’ailleurs, ce dernier l’expérimente depuis 2018.

Former les professionnels et informer les spectateurs

Le principe ? Créer un environnement convivial et bienveillant. Pour cela, il s’agit de former les équipes de l’accueil et de la billetterie aux besoins spécifiques des personnes, en matière de placement notamment. Et d’informer les spectateurs, en amont, de la mise en place de Relax pendant la représentation à laquelle ils assisteront.

Durant la première année d’expérimentation, 415 personnes en situation de handicap, proches, accompagnants professionnels… ont pu voir un spectacle ainsi rendu accessible.

« Nous avons choisi les spectacles en concertation avec l’Opéra Comique, explique Aurore Fosset, coordinatrice du réseau Ciné-ma différence. Nous avons commencé par des spectacles jeune public. Ensuite, nous avons aussi pu proposer un spectacle de trois heures avec entracte. »

Vers un déploiement national

Depuis sa création en 2005, l’association œuvre à l’accessibilité des films projetés au cinéma. Aujourd’hui, dans une soixantaine de villes. Mais Aurore Fosset reconnait que le dispositif est plus complexe à installer pour du spectacle vivant. La raison ? « Les artistes sont présents et le public exigeant. » Pour autant, l’expérience a convaincu l’Opéra Comique qui, d’ici à deux ans, souhaite offrir Relax sur l’ensemble de ses spectacles dominicaux.

De son côté, sans pouvoir encore indiquer de date, Ciné-ma différence espère un déploiement national, forte d’une conviction : « Plus ces personnes auparavant tenues à l’écart du spectacle vivant viennent, plus elles s’en approprient les codes ! »