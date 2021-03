Aborder la Sep avec son enfant grâce à RobotBox

Coffret d’apprentissage numérique, RobotBox se destine aux enfants dont l’un des parents souffre de sclérose en plaques. Son contenu vise à leur faire comprendre ce qu’est cette maladie et à faciliter le dialogue entre parents et enfants.

Comment évoquer le quotidien de sa maladie avec son enfant sereinement et sans dramatiser ? En l’occurrence la sclérose en plaques (Sep), une atteinte qui touche 100 000 personnes en France. Pour une maman ou un papa d’un enfant de 3 à 7 ans, une des solutions s’appelle RobotBox. Un coffret gratuit, accessible en ligne, qui associe le ludique au pédagogique.

Plusieurs outils pour les petits

L’élément principal de la RobotBox est un dessin animé interactif réalisé en collaboration avec des professionnels de santé (infirmières et psychologues). Par le biais d’un petit robot qui répare d’autres robots dans son atelier, l’objectif est d’expliquer ce que représente un dysfonctionnement électrique notamment, à l’image des neurones abimés par la Sep.

À l’enfant de faire de lui-même le rapprochement avec la pathologie de son parent. Ce coffret d’apprentissage contient également d’autres supports, tels que le cahier de coloriage et les labyrinthes. Leur intérêt ? Permettre à l’enfant de s’approprier l’histoire et l’aider à verbaliser son ressenti.

Des mamans à l’origine de cette initiative

À l’origine de cette initiative, des mamans touchées par la maladie. Pour finaliser la production du coffret d’apprentissage, elles ont été aidées par un réseau Sep, celui de l’Eure-Seine (RES-SEP) et par la société Merck France.

À noter, pour les plus grands cette fois, que différentes brochures en lien avec la sclérose en plaques (Sport et Sep, Alimentation et Sep, etc.) sont également en téléchargement libres depuis ce lien.